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18Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира
8«Ливерпуль» дома обыграл «Порту»
15:28 (мск), источник: Sport24

Самарин и его тренер Соколовская испортили командный ЧМ для России. Как так получилось?

После первого дня наша команда уступает лидерам 12 баллов.

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Источник: Sport24

За всю историю командных чемпионатов мира лучшими результатами российских фигуристов являются серебряные медали в 2015 и 2017 годах. На двух прошлых турнирах наши были очень близки к золоту, но неважные выступления одиночников лишали российскую сборную победы. Минимальное пополнение очковой копилки после мужского вида — к этому уже можно было привыкнуть (единственным исключением является олимпийский турнир в Сочи).

Незадолго до начала ЧМ в нашей сборной произошла замена: вместо приболевшего Михаила Коляды в Фукуоку поехал Андрей Лазукин, вторым нашим участником был Александр Самарин. После ритм-танца и женской короткой программы российская команда делила первое место с японцами, на 2 балла отставали американцы.

Если на личном ЧМ Лазукин осторожничал, то сегодня Андрей катался куда более свободно и выдал лучший прокат в сезоне. Весь свой заявленный прыжковый контент россиянин исполнил чисто, а закончил шикарным вращением четвертого уровня. Третья оценка за технику среди всех фигуристов и итоговое пятое место — а ведь на обоих японских турнирах Андрей даже не должен был выступать.

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Самарин, который после своего серебряного ЧЕ-2019 казался спасителем российского фигурного катания, последние три старта просто заваливает короткие программы (включая Универсиаду). Очередное падение с четверного флипа, падение с четверного тулупа, которое вообще оставило фигуриста без каскада. Чистый тройной аксель, но это уже неважно.

«Командный турнир — не место экспериментам», — скажет после проката Татьяна Тарасова. Зачем было идти на усложнение контента, если нет уверенности в элементе? Самарин занял последнее место по итогам короткой программы, и теперь шансы на золото кажутся чем-то нереальным.

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Японец Кейдзи Танака с помаркой на акселе благодаря домашнему судейству обошел Лазукина и стал четвертым, третье место занял Сема Уно, который после огненной первой половины сезона во второй как-то сник. Удивил американец Винсент Чжоу, сделавший каскад четверной лутц — тройной тулуп (первый прыжок — с двумя руками наверх). Первым же стал двукратный чемпион мира Нэтан Чен, который даже с упрощенным контентом (в каскаде вместо четверного лутца прыгнул тройной) обыграл абсолютно всех.

После первого дня Россия занимает третье место с чисто теоретическими шансами на успех. И несмотря на то, что впереди еще пять выступлений, мечты о золоте стоит отложить до следующего ЧМ.

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