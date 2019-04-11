Самарин и его тренер Соколовская испортили командный ЧМ для России. Как так получилось?
После первого дня наша команда уступает лидерам 12 баллов.
После первого дня наша команда уступает лидерам 12 баллов.
За всю историю командных чемпионатов мира лучшими результатами российских фигуристов являются серебряные медали в 2015 и 2017 годах. На двух прошлых турнирах наши были очень близки к золоту, но неважные выступления одиночников лишали российскую сборную победы. Минимальное пополнение очковой копилки после мужского вида — к этому уже можно было привыкнуть (единственным исключением является олимпийский турнир в Сочи).
Незадолго до начала ЧМ в нашей сборной произошла замена: вместо приболевшего Михаила Коляды в Фукуоку поехал Андрей Лазукин, вторым нашим участником был Александр Самарин. После
Если на личном ЧМ Лазукин осторожничал, то сегодня Андрей катался куда более свободно и выдал лучший прокат в сезоне. Весь свой заявленный прыжковый контент россиянин исполнил чисто, а закончил шикарным вращением четвертого уровня. Третья оценка за технику среди всех фигуристов и итоговое пятое место — а ведь на обоих японских турнирах Андрей даже не должен был выступать.
Самарин, который после своего серебряного ЧЕ-2019 казался спасителем российского фигурного катания, последние три старта просто заваливает короткие программы (включая Универсиаду). Очередное падение с четверного флипа, падение с четверного тулупа, которое вообще оставило фигуриста без каскада. Чистый тройной аксель, но это уже неважно.
«Командный турнир — не место экспериментам», — скажет после проката Татьяна Тарасова. Зачем было идти на усложнение контента, если нет уверенности в элементе? Самарин занял последнее место по итогам короткой программы, и теперь шансы на золото кажутся
Японец Кейдзи Танака с помаркой на акселе благодаря домашнему судейству обошел Лазукина и стал четвертым, третье место занял Сема Уно, который после огненной первой половины сезона во второй
После первого дня Россия занимает третье место с чисто теоретическими шансами на успех. И несмотря на то, что впереди еще пять выступлений, мечты о золоте стоит отложить до следующего ЧМ.