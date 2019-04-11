Ягудин: Командный КМ показал, как Туктамышева соскучилась по большим стартам

Источник: РИА "Новости"

22-летняя Туктамышева стала второй в короткой программе, фигуристка выполнила тройной аксель на плюсовые надбавки, плюс сделала каскад из двух тройных тулупов и тройной лутц во второй половине программы. За это выступление воспитанница Алексея Мишина получила 80,54 балла, это ее лучший результат в карьере.

«Лиза очень понравилась, несмотря на пропуск чемпионатов Европы и мира, она прокаталась на одном дыхании. Было видно, как она соскучилась по большим стартам, — подчеркнул Ягудин. — Софья Самодурова чуть-чуть просела после не очень хорошего первого каскада. Мы с ней пообщались после старта, она рассказала — после этого каскада думала, что делать дальше — либо тройной риттбергер с тулупом, либо идти на каскад тройной лутц плюс тройной тулуп. Сделала каскад с риттбергером и сразу вернулся ее драйв, к которому мы уже успели привыкнуть, умничка», — подчеркнул Ягудин.

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Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов идут вторыми после ритм-танца. «Очень хороший прокат выдали, у них вообще эта программа одна из лучших, — считает собеседник агентства. — Из ребят приятное впечатление оставил Лазукин, хотя и на чемпионат мира попал в последний момент на замену, на этот старт та же история. И ничего, это его не выбило — хороший прокат».

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Все за одного

Комментируя неудачу Александра Самарина, который с двумя падениями стал 12-м, Ягудин отметил: «Кто мог рассчитывать, что так выйдет, но вот так получилось. Но давайте не забывать, что это — команда, здесь выигрывают все и проигрывают все, здесь каждый за всех и все за одного, поэтому давайте не будем бросаться громкими фразами, что кто-то из-за кого-то проигрывает».

«До начала старта мы все прекрасно понимали — основную борьбу поведут Россия, Япония и США. Мы сильнее в танцах и парном катании, японцы и американцы выглядят очень сбалансировано с их топовыми одиночниками. Команд всего шесть, посмотрим, что будет дальше», — добавил Ягудин.