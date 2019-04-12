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12:21 (мск), источник: Sports.Ru

«Негатив против Алины проплачивают агенты одной девочки». Фанаты пришли на Загитову в «Вечерний Ургант»

Головин фиксировал.

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Источник: Sports.Ru

10 минут до записи программы, в Третьей студии «Останкино» как обычно нет свободных мест — на «Урганта» семь лет подряд бесплатно ходит полный зал. В руках зрителей необычно много постеров и плакатов. Координатор программы Николай Маратканов просит потренироваться в их подъеме, чтобы в нужный момент камера зафиксировала зал в правильном ракурсе. В эту секунду на верхних рядах появляется огромное полотно, будто с футбольного стадиона. В длину оно занимает 8−10 мест, держат его столько же человек. На полотне изображены медаль чемпионата мира и сама фигуристка. Надпись: «Алина, мечты сбываются! Спасибо!».

— Ого, это же самый большой баннер в истории «Вечернего Урганта», — говорит Маратканов, зал одобрительно гудит.

— Сколько раз ты это рассказывал — и всегда работает, — подкалывает его Дмитрий Хрусталев.

— Не, я серьезно. Реально так.

— Ну да, мы же на Первом канале. Здесь никогда не врут, — заканчивает панч ведущий.

По четвергам команда «Урганта» обычно записывает двух гостей. Алина шла как раз второй, после рэпера ST. Удивительно, но среди пары сотен зрителей попадались и те, кто пришел на рэпера. Еще часть просто хотела попасть на передачу, но точно больше половины оказались в телецентре именно из-за Алины. Некоторые ради этого отправились в 15-часовой путь.

«Я из Кирова, приехала всего на один день — вечером уже обратно. Хотела в Москву и посмотреть на Алину. Потратила тысяч пять на билеты», — рассказывает мне Ирина. По ее словам, за Загитову она стала болеть на чемпионате Европы, который прошел перед Олимпиадой-2018. До этого девушка смотрела только большие старты фигуристов, сейчас следит в том числе за этапами Гран-при. «Просто она большая наша чемпионка», — объясняет Ирина причины любви к 16-летней девочке.

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Настя из Москвы — одна из тех, кто пришел с плакатом. На нем — фигуристка и слова Alina, you’re the best. В отличие от Ирины, Настя видит Загитову не впервые — она ходила на контрольные прокаты и Кубок Ростелекома. А следить за спортсменкой стала на Олимпиаде. Причем не только за ней, но и за Евгенией Медведевой. «Они обе стараются, полностью отдаются на льду. Зачем их сталкивать?», — удивляется ровесница фигуристки и добавляет, что в Алине ей нравятся образы на льду: «Вот она прямо живет этими образами. И очень красиво катается. Он и как человек, мне кажется, очень хорошая».

Если вы думаете, что Настя одинока в подобном мнении, то ошибаетесь. Половина опрошенных мною зрителей признались, что стали следить за Загитовой с Олимпиады-2018 или чемпионата Европы, при этом одновременно они переживают и за Медведеву. Кто-то чуть меньше, но негатива к ней у них нет.

Например, Екатерина: «Я пришла сюда в первую очередь на Алину. Смысл в том, что сильно люблю фигурное катание. И признаться откровенно: моя история началась не с Алины, а с Жени. Но когда появилась Алина, начались победы».

— Но за Женю продолжаете болеть?

— Я болею за всех. Но Алина выигрывает больше всех медалей, за нее приходится больше переживать, потому что высок накал. Прямо совсем нервно. Невозможно не болеть, потому что я патриот страны. Если есть победы, то надо болеть за этого спортсмена и поддерживать. Когда она стала олимпийской чемпионкой, за нее после этого стали болеть. Но я начала чуть пораньше, потому что у меня были подозрения, что девочка выиграет. Ну, и в этом сезоне, несмотря на некоторые неудачи, я не могу перестать ее поддерживать.

***

Выход Алины из-за штор почти весь зал встретил, аплодируя стоя. Некоторые из-за особой любви, другим просто перекрывали обзоры те самые десятки плакатов и огромный баннер. Его подготовил фан-клуб Алины — @teamzagitova (45 000 подписчиков в инстаграме). Им же Алину встречали в аэропорту после прилета с японского чемпионата мира.

В свернутом виде огромное полотно помещается в небольшую бумажную сумку, которую унесла одна из фанаток фигуристки. После эфира я хотел задать ей несколько вопросов, но девушка отказалась отвечать. Так же поступали и другие фанаты из актива Загитовой. Две молодые девушки — с букетом из игрушек — сказали, что не хотят общаться именно со Sports.ru. Компания парней и дам около 25−35 лет отказала без объяснения причин.

Те, кто все-таки согласился, искали подвох. Первым делом Оксана спросила, с каким настроем я буду писать текст: «Надеюсь, вы в положительном ключе напишете? Sports.ru такой, всякое бывает. Праздник не портьте нам».

Оксана стояла рядом с другом Левой, в коридоре они познакомились с еще одной фанаткой фигуристки Катей. На вопросы отвечали втроем.

Катя: Здесь есть девочки, которые держат аккаунт Zagitova Team. И люди, которые встречали Алину в аэропорту, поддерживают ее везде. Я никого не знала, но пришла: «Ты любишь Алину?» — «Ты тоже ее любишь?». И на этом фоне уже познакомились.

Оксана: Поддерживать ее мы стали до Олимпиады, в начале олимпийского сезона.

Катя: А как ее можно не поддерживать? Она же такая милая.

Оксана: Как раз она выиграла чемпионат Европы, и мое сердце растаяло. До этого я тоже увлекалась катанием, моей любимицей была Юлия Липницкая. Я думала, что не смогу кого-то полюбить так же сильно, но Алинка покорила. Она дотронулась до сердца. Остальные тоже нравятся, но их просто смотришь, не плачешь. А за Алину болеем рыдая.

Катя: За этот сезон инфаркт и инсульт все получили. Весь сезон было очень тяжело переживать. Больше всего мы переживали чемпионат мира — именно для Алинки он важный был. Еще давление такое. Ты смотришь и не понимаешь: как так вы говорите о маленьком ребенке, что это спортсмен-однодневка? После этого спортивная злость появляется и у болельщиков. Хотелось доказать на примере Алины, что все, что про нее писали, — полная глупость.

Оксана: Мы считаем, что ее критика идет от того, что есть спортсмены, которых поддерживает федерация и приближенные лица. Это с деньгами связано.

Катя: Ангажированность, скорее всего. Вот Алина именно спортсменка. Она не занимается самопиаром, не кладет на алтарь громкие слова. От нее этого не дождаться. Она выходит и показывает себя как спортсменка. А кому-то от этого не очень хорошо.

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Оксана: Хочу добавить, что и на Этери Тутберидзе идет атака. Еще с Юли это началось. Но Юлю удалось сломить, а Алину нет. В этом сезоне с Сашей Трусовой было. Ждем, когда все уйдут в отставку.

Катя: У нас какая-то страна странная. Когда победы, которые никому были доселе незнакомы, начинается негатив. Надо сказать, что спортсмены и тренеры — золотые. А у нас: «Да она ломает девчонок». Как вообще можно такие вещи говорить?

Оксана: Зависть это все. Зависть. А Тарасова, как мы думаем: она же была самая выдающаяся из тренеров. И ей хочется навсегда остаться самой великой, легендой. А тут Этери Тутберидзе весь мир восхищается.

— Как относитесь к тому, что фанаты Медведевой говорят, что фанаты Загитовой — агрессивные?

Оксана: Это все тоже проплачено. Не сами фанаты, а Траньков, Слуцкая. Это тоже провокация, чтобы все свалить на фанатов Алины. Вы же знаете, что был взломан инстаграм Алины? Тоже перед стартом. Каждые эти скандалы случаются за день-два до старта Алины, чтобы выбить ее из колеи. Я не понимаю, почему федерация молчит. Ну, они сами повязаны. Но почему никто не защищает?

Лева: Вы посмотрите: пишут, якобы болельщики Алины кому-то угрожают в комментариях. Если на профиль перейти этих людей, то они боты. Там ни одной фотографии нет, только зарегистрировались, написали, а сейчас уже удалились. Это все массово сделали.

Оксана: Я Слуцкой в личку писала, она мне ответила. По-хорошему написала, что это провокация, чтобы раздуть скандал. Она согласилась. Я ничего не боюсь. Могу Тарасовой сказать, Лакернику. Писали письма против Вайцеховской, в федерацию, ОКР. Вы читали, что она пишет?

Екатерина, которая начала болеть за Загитову после Медведевой, вражды между фанатами не понимает. «У меня тоже есть спортсмены, которых люблю чуть больше и чуть меньше, — объясняет она. — Но если спортсмен твоей страны поднимает флаг на пьедестале, я не понимаю, почему его надо хейтить. Мне это не дано понять. Бывает, что я пишу конструктивные комментарии. Но никогда не пишу про то, чтобы ты сдохла. А Женька, мне кажется, подсдала в этом году из-за того, что стала читать эти несчастные комментарии. Она раньше никому не отвечала. И Алина не отвечает, не пишет: “Ну и вам тоже сдохнуть желаю”. А Женька если бы не писала, у нее не было бы провалов. А она писала: “И вам того же желаю”, “И вам всего доброго”. Ну сидишь в Канаде — не читай комментарии».

Я спрашиваю ее, верит ли она в проплаченных экспертов и атаку ботов. Девушка отвечает, что это напоминает ей фильм ужасов: «Не думаю, что все так. Думаю, что Тарасова и Траньков исходят из своих убеждений. Раньше просто Женю поддерживали, потому что дольше катается. Сейчас позиция меняется. Уже и фан-клубы у них одинаковые по количеству людей. Даже из-за собаки Алины, возможно, ее больше любят в Японии. Но проплаченные — перебор».

***

После разговора с Ургантом и конкурса Загитова сразу же ушла за кулисы. Три букета и плакат, который рисовала одна из фанаток, с трибун собрал координатор. Чтобы дождаться фото с Алиной, часть зрителей скопилась в коридоре «Останкино» — на выходе из гримерки. Редакторы шоу попросили их разойтись: они обещали фигуристке, что она спокойно сядет в машину. Фанаты выполнили просьбу. Правда, пошли не к студии (через час там планировали продолжить — с музыкальным номером выступал «Альянс»), а на улицу. Оттуда их вывести уже не могли, поэтому Алина все-таки задержалась: раздавала автографы и фотографировалась.

Все это время рядом с ней стояла собака Масару (в переводе с японского — победа), которую ей подарил премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Алина выходила с ней из «Останкино», а потом села в Ford.

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