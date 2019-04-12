Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на командном Кубке мира

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Первое место с мировым рекордом заняли четырехкратные чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон — 135,82 балла. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал Пападакис и Сизерону (134,22). Французы — абсолютные мировые рекордсмены в танцах на льду, их высшее достижение в ритм-танце составляет 88,42 балла, по общей сумме — 222,65. Третьими стали американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (127,11).

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Пападакис и Сизерон принесли своей сборной 12 баллов, после произвольной программы танцевальных дуэтов команда Франции с 50 очками идет на четвертом месте. Сборная Канады занимает пятую позицию (44), замыкают турнирную таблицу итальянцы (42). Сборная США сохранила лидерство в общем зачете (68), на втором месте — японцы (62), на третьем — российская команда (61).

Позднее в пятницу с произвольными программами выступят мужчины. Турнир завершится 14 апреля показательными выступлениями.

Командный Кубок мира совместно проводится Международным союзом конькобежцев и Федерацией конькобежного спорта Японии. Всего в турнире принимают участие шесть сборных, прошедших квалификацию. В состав каждой национальной команды входят по два фигуриста в мужском и женском одиночных соревнованиях, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.