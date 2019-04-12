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15:28 (мск), источник: ТАСС

Фигурист Чен выиграл произвольную программу на командном Кубке мира

ТАСС, 12 апреля. Американский фигурист Натан Чен занял первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке. За прокат спортсмен получил 199,49 балла.

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Источник: РИА "Новости"

Вторым стал американец Винсент Чжоу (198,50 балла), третьим — японец Сёма Уно (189,46). Россиянин Андрей Лазукин показал восьмой результат (160,37), Александр Самарин стал девятым (158,53).

Командный Кубок мира в японской Фукуоке завершится 13 апреля.

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