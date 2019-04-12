Фигурист Чен выиграл произвольную программу на командном Кубке мира
ТАСС, 12 апреля. Американский фигурист Натан Чен занял первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке. За прокат спортсмен получил 199,49 балла.
ТАСС, 12 апреля. Американский фигурист Натан Чен занял первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке. За прокат спортсмен получил 199,49 балла.
Вторым стал американец Винсент Чжоу (198,50 балла), третьим — японец Сёма Уно (189,46). Россиянин Андрей Лазукин показал восьмой результат (160,37), Александр Самарин стал девятым (158,53).
Командный Кубок мира в японской Фукуоке завершится 13 апреля.