Фигурист Чен выиграл произвольную программу на командном Кубке мира

Фигурист Чен выиграл произвольную программу на командном Кубке мира

ТАСС, 12 апреля. Американский фигурист Натан Чен занял первое место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке. За прокат спортсмен получил 199,49 балла.