Призеры ЧМ-2019 фигуристы Синицина, Кацалапов и Забияко в марте были проверены РУСАДА

Источник: РИА "Новости"

Допинг-тестирование также прошли одиночник Александр Самарин (12-е место), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (шестое место в парном катании), а также Александра Степанова и Иван Букин (четвертое место в танцах на льду).

Всего за первые три месяца 2019 года РУСАДА проверило 23 российских фигуриста. В январе-феврале были протестированы чемпионка России в одиночном катании Анна Шербакова, серебряный призер Александра Трусова и обладательница бронзовой награды Алена Косторная. В список проверенных вошли также Анна Фролова, Петр Гуменник, Анастасия Костюк, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Ксения Синицына, Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова и Анастасия Шаботова.