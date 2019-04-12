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16:29 (мск), источник: ТАСС

Призеры ЧМ-2019 фигуристы Синицина, Кацалапов и Забияко в марте были проверены РУСАДА

МОСКВА, 12 апреля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в марте 2019 года протестировало восьмерых российских фигуристов, принимавших участие в чемпионате мира в японской Сайтаме. Согласно материалам, предоставленным ТАСС РУСАДА, в их числе есть серебряные призеры в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также обладательница бронзовой медали в парном катании Наталья Забияко.

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Источник: РИА "Новости"

Допинг-тестирование также прошли одиночник Александр Самарин (12-е место), Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (шестое место в парном катании), а также Александра Степанова и Иван Букин (четвертое место в танцах на льду).

Всего за первые три месяца 2019 года РУСАДА проверило 23 российских фигуриста. В январе-феврале были протестированы чемпионка России в одиночном катании Анна Шербакова, серебряный призер Александра Трусова и обладательница бронзовой награды Алена Косторная. В список проверенных вошли также Анна Фролова, Петр Гуменник, Анастасия Костюк, Виктория Лорер, Елизавета Медведева, Анастасия Мишина, Даниил Самсонов, Роман Савосин, Ксения Синицына, Дмитрий Ялин, Аполлинария Панфилова и Анастасия Шаботова.

13-летняя Шаботова в январе во время прямого эфира в социальной сети заявила, что для стабильного выступления фигуристам надо «выпить много правильного допинга». Она добавила, что занимающиеся на катке «Хрустальный» (используется для тренировок группы Этери Тутберидзе, в которую, в частности, входит олимпийская чемпионка Алина Загитова) также его употребляют. Позднее Шаботова назвала свои слова глупостью, которую она допустила из-за проигрыша на соревнованиях.

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