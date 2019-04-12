Загитова хотела сняться с ЧМ по фигурному катанию, так как «боялась опозорить Россию»

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16-летняя Загитова одержала победу на мартовском чемпионате мира, набрав по сумме короткой и произвольной программ 237,50 балла. После победы в Сайтаме Загитова стала первой российской фигуристкой в истории, кому удалось выиграть все крупные турниры в женском одиночном катании.

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«Была очень сложная подготовка, наложилась проблема с прыжками, — сказала фигуристка, отвечая на вопрос, почему она хотела сняться с чемпионата мира. — Я не хотела опозорить Россию, потому что выступаю не только за себя, но и за страну».

Загитова является олимпийской чемпионкой 2018 года в Пхёнчхане в личном турнире, а также серебряным призером Олимпиады в командных соревнованиях. В сезоне-2018/19 фигуристка победила на этапах серии Гран-при в Хельсинки и Москве, в финале турнира она завоевала серебро. На чемпионате Европы в Минске россиянка показала второй результат. Единственным турниром в сезоне-2018/19, на котором Загитовой не удалось попасть на пьедестал почета, был декабрьский чемпионат России в Саранске, где спортсменка стала пятой.