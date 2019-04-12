Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова заканчивать карьеру

«Планирует ли Алина продолжать? Ей уже не нужно ничего доказывать, она может кататься в удовольствие, у нее больше нет цели выиграть Европу или финал Гран-при. Но конечно, еще можно стать многократной чемпионкой — и мы будем за это болеть и переживать. Прямого разговора о том, продолжит ли она или нет, у нас не было. Она прилетела из Японии и пришла на тренировку. Если бы она не ходила на тренировки, тогда мы бы с ней поговорили. Но она еще будучи в Японии писала, что хочет вернуться и приступить к тренировкам», — сказал тренер в интервью «Sport24».