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16:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова заканчивать карьеру

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением относительно продолжения карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

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Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру и не пытаться соревноваться с подрастающим поколением фигуристок. По его словам, она уже всем все доказала, завоевав все возможные титулы в фигурном катании.

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Глейхенгауз также считает, что 16-летней фигуристке не нужно ничего доказывать, но она может кататься в свое удовольствие и становиться многократной чемпионкой.

«Планирует ли Алина продолжать? Ей уже не нужно ничего доказывать, она может кататься в удовольствие, у нее больше нет цели выиграть Европу или финал Гран-при. Но конечно, еще можно стать многократной чемпионкой — и мы будем за это болеть и переживать. Прямого разговора о том, продолжит ли она или нет, у нас не было. Она прилетела из Японии и пришла на тренировку. Если бы она не ходила на тренировки, тогда мы бы с ней поговорили. Но она еще будучи в Японии писала, что хочет вернуться и приступить к тренировкам», — сказал тренер в интервью «Sport24».

Загитова выиграла золотые медали всех крупных турниров: чемпионат Европы 2018 года, Олимпийские игры 2018 года, чемпионат мира 2019 года. Также она победительница финала Гран-при сезона 2017/2018.

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