Глейхенгауз рассказал, собирается ли Загитова заканчивать карьеру
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением относительно продолжения карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз поделился мнением относительно продолжения карьеры олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Ранее олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал Загитовой завершить карьеру и не пытаться соревноваться с подрастающим поколением фигуристок. По его словам, она уже всем все доказала, завоевав все возможные титулы в фигурном катании.
Глейхенгауз также считает, что 16-летней фигуристке не нужно ничего доказывать, но она может кататься в свое удовольствие и становиться многократной чемпионкой.
«Планирует ли Алина продолжать? Ей уже не нужно ничего доказывать, она может кататься в удовольствие, у нее больше нет цели выиграть Европу или финал
Загитова выиграла золотые медали всех крупных турниров: чемпионат Европы 2018 года, Олимпийские игры 2018 года, чемпионат мира 2019 года. Также она победительница финала