Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

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По словам Загитовой, на занятия по художественной гимнастике ее отвела мама, сказав, что это нужно, чтобы улучшить растяжку. «В итоге мне в художественной гимнастике даже начали ставить программу», — вспомнила спортсменка. Она спросила у матери, зачем ей нужна полноценная программа, на что женщина сказала: «Мы бросили фигурное катание».

Фоторепортаж Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях

Загитова, узнав это, расплакалась. В итоге мама снова отвела ее на тренировки по фигурному катанию.

В конце марта фигуристка победила на чемпионате мира. В интервью «Вечернему Урганту» она рассказала, что могла отказаться от участия в турнире, потому что подготовка к нему шла тяжело. «Я просто не хотела опозорить Россию», — сказала Загитова.