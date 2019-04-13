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18Алина Загитова вернулась в Россию после чемпионата мира
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00:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

Российская фигуристка Алина Загитова вспомнила, как в возрасте шести лет ушла из фигурного катания в художественную гимнастику. Об этом она рассказала в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале.

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По словам Загитовой, на занятия по художественной гимнастике ее отвела мама, сказав, что это нужно, чтобы улучшить растяжку. «В итоге мне в художественной гимнастике даже начали ставить программу», — вспомнила спортсменка. Она спросила у матери, зачем ей нужна полноценная программа, на что женщина сказала: «Мы бросили фигурное катание».

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Загитова, узнав это, расплакалась. В итоге мама снова отвела ее на тренировки по фигурному катанию.

В конце марта фигуристка победила на чемпионате мира. В интервью «Вечернему Урганту» она рассказала, что могла отказаться от участия в турнире, потому что подготовка к нему шла тяжело. «Я просто не хотела опозорить Россию», — сказала Загитова.

Помимо победы на мировом первенстве, в активе 16-летней Загитовой золотые медали чемпионата Европы и Олимпийских игр.

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