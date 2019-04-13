Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе пар на командном Кубке мира

Забияко и Энберт принесли сборной России 11 очков, российская команда с 81 баллом занимает третье место в общем зачете. Лидируют в турнирной таблице американцы (99), второе место занимает сборная Японии (86). Командный Кубок мира завершится позднее в субботу произвольной программой у женщин.

Командный Кубок мира совместно проводится Международным союзом конькобежцев и Федерацией конькобежного спорта Японии. Всего в турнире принимают участие шесть сборных, прошедших квалификацию. В 2019 году отбор на командный Кубок мира прошли сборные России, Италии, Франции, Канады, США и Японии. В состав каждой национальной команды входят по два фигуриста в мужском и женском одиночных соревнованиях, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.