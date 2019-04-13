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10:57 (мск), источник: ТАСС

Забияко и Энберт стали вторыми в произвольной программе пар на командном Кубке мира

ТАСС, 13 апреля. Российская пара фигуристов Наталья Забияко и Александр Энберт заняли второе место в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке. За свой прокат они получили 141,32 балла, что является их личным рекордом.

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Источник: РИА "Новости"

Первое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, показавшие лучший результат в карьере (152,52). Третьими стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро (131,84).

Забияко и Энберт принесли сборной России 11 очков, российская команда с 81 баллом занимает третье место в общем зачете. Лидируют в турнирной таблице американцы (99), второе место занимает сборная Японии (86). Командный Кубок мира завершится позднее в субботу произвольной программой у женщин.

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Командный Кубок мира совместно проводится Международным союзом конькобежцев и Федерацией конькобежного спорта Японии. Всего в турнире принимают участие шесть сборных, прошедших квалификацию. В 2019 году отбор на командный Кубок мира прошли сборные России, Италии, Франции, Канады, США и Японии. В состав каждой национальной команды входят по два фигуриста в мужском и женском одиночных соревнованиях, а также по одной спортивной паре и танцевальному дуэту.

По регламенту турнира, фигуристы зарабатывают для своей сборной баллы в соответствии с промежуточными местами после прокатов короткой и произвольной программ. Победитель турнира будет определен по наибольшему количеству очков.

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