Забияко и Энберт принесли России 11 баллов. Но нам все равно уже не выиграть командный ЧМ
Наталья Забияко и Александр Энберт словно специально упростили контент.
Наталья Забияко и Александр Энберт словно специально упростили контент.
В короткой программе Наталья Забияко и Александр Энберт обновили свой «сизн бест» и принесли в российскую копилку максимальное количество очков, сократив отставание от серебряной позиции до пяти баллов. Через два часа разрыв между Россией и идущей второй Японией стал минимальным — чумовой прокат выдали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но после мужской произвольной отрыв снова стал гигантским — 9 очков.
Перед произвольной программой у парников было понятно, что сборная России, скорее всего, по итогам турнира останется на третьем месте. Конечно, математические шансы на серебро еще оставались, но в оставшихся видах надо было набирать максимумы и надеяться на ошибки соперников.
Японцы Рику Миура и Сойя Итихаси предсказуемо заняли последнее место, хотя и обновили свой личный рекорд. Американцы Эшли Кейн/Тимоти Ледук смазали параллельные элементы, выбросы были не лучшими, но поддержки и подкрутка — топовые, видна
Нежную программу показали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, все было здорово, но ошиблись на каскаде, прыгнув совершенно детский двойной тулуп — одинарный тулуп. А еще Татьяне Тарасовой очень не понравилось платье партнерши, слишком короткое.
Ванесса Джеймс/Морган Сипре неудачно выступили на личном ЧМ, став только пятыми. Как и в Сайтаме, на КЧМ французы завалили короткую программу, но сделали сумасшедший камбэк в произвольной. Сегодня к ним было просто не подкопаться, лишь за подкрутку поставили третий уровень. За все элементы судьи накидывали щедрые бонусы. Вторые баллы в сезоне получили французы (лучше только у чемпионов мира китайцев).
Российская пара каталась последней. И все стало понятно уже в самом начале программы, когда абсолютно за такую же подкрутку третьего уровня арбитры поставили на балл меньше. Идеальный каскад — надбавки мизерные. И словно специально следом был исполнен только двойной сальхов. Хорошие выбросы, поддержки, но в окончательном протоколе Забияко/Энберт проиграли французам более 11 баллов.
Конечно, французы выиграли по праву. Но такая судейская безапелляционность реально раздражает. Арбитры весь сезон при любом прокате ставят Джеймс и Сипре лютейшие компоненты. Это подбешивает.
Перед последним видом сборная России уступает второму месту 5 очков, о золоте уже давно можно было забыть. Отыгрываемы ли эти баллы? Если честно, то нет.