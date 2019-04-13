Забияко и Энберт принесли России 11 баллов. Но нам все равно уже не выиграть командный ЧМ

Источник: Sport24

В короткой программе Наталья Забияко и Александр Энберт обновили свой «сизн бест» и принесли в российскую копилку максимальное количество очков, сократив отставание от серебряной позиции до пяти баллов. Через два часа разрыв между Россией и идущей второй Японией стал минимальным — чумовой прокат выдали танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но после мужской произвольной отрыв снова стал гигантским — 9 очков.

Перед произвольной программой у парников было понятно, что сборная России, скорее всего, по итогам турнира останется на третьем месте. Конечно, математические шансы на серебро еще оставались, но в оставшихся видах надо было набирать максимумы и надеяться на ошибки соперников.

Японцы Рику Миура и Сойя Итихаси предсказуемо заняли последнее место, хотя и обновили свой личный рекорд. Американцы Эшли Кейн/Тимоти Ледук смазали параллельные элементы, выбросы были не лучшими, но поддержки и подкрутка — топовые, видна все-таки работа Нины Мозер. Однако лучшими в первой разминке стали канадцы Кирстен Мур-Тауэрс/Майкл Маринаро, их программа под «Pink Floyd» смотрится очень классно, хотя партнер Кирстен один раз подвел, упав с сальхова.

Нежную программу показали итальянцы Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе, все было здорово, но ошиблись на каскаде, прыгнув совершенно детский двойной тулуп — одинарный тулуп. А еще Татьяне Тарасовой очень не понравилось платье партнерши, слишком короткое.

Ванесса Джеймс/Морган Сипре неудачно выступили на личном ЧМ, став только пятыми. Как и в Сайтаме, на КЧМ французы завалили короткую программу, но сделали сумасшедший камбэк в произвольной. Сегодня к ним было просто не подкопаться, лишь за подкрутку поставили третий уровень. За все элементы судьи накидывали щедрые бонусы. Вторые баллы в сезоне получили французы (лучше только у чемпионов мира китайцев).

Российская пара каталась последней. И все стало понятно уже в самом начале программы, когда абсолютно за такую же подкрутку третьего уровня арбитры поставили на балл меньше. Идеальный каскад — надбавки мизерные. И словно специально следом был исполнен только двойной сальхов. Хорошие выбросы, поддержки, но в окончательном протоколе Забияко/Энберт проиграли французам более 11 баллов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bA23RqPnKR0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, французы выиграли по праву. Но такая судейская безапелляционность реально раздражает. Арбитры весь сезон при любом прокате ставят Джеймс и Сипре лютейшие компоненты. Это подбешивает.