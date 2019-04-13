Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном Кубке мира
ТАСС, 13 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.
ТАСС, 13 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном Кубке мира в японской Фукуоке.
За свой прокат 22-летняя спортсменка получила 153,89 балла, что является ее лучшим результатом в карьере.
Второе место заняла американка Брейди Теннелл (150,83), третьей стала японка Каори Сакамото (146,70).