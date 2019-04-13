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12:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Действительно, императрица»: Тарасова о выступлении Туктамышевой на ЧМ

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российский тренер Татьяна Тарасова отметила успешное выступление фигуристки Елизаветы Туктамышевой во время произвольной программы на командном чемпионате мира.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Действительно, императрица! Как она прокатала! Она столько ждала этого выхода. Столько работала. Весь сезон была готова. Свою программу внутри перестрадала, наверное. Она может еще прыгнуть второй аксель, это видно по ней. А эти лутцы просто сумасшедшие… Сохранла любовь, сохранила умение, улучшила себя. Мы гордимся тобой Лиза, спасибо тебе большое. Она дала шанс всем взрослым девочкам», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Специалист также отметила тренерскую работу Алексея Мишина.

«Алексей Николаевич — нет слов. Герой», — отметила она.

Россия на командном чемпионате мира, прошедшем в японской Фукуоки, заняла третье место.

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