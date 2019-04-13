Мишин: Туктамышева отлично выступила на ЧМ, а Самодурова не подвела команду

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в японской Фукуоке состоялся заключительный старт турнира — произвольная программа в женском одиночном катании. Лучшей с результатом 153,89 балла стала Туктамышева. Второе место заняла американка Брэди Теннелл (150,83), третье — японка Каори Сакамото (146,70). На четвертой строчке расположилась Самодурова (138,84).

«Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные программы наших девочек. Обе девочки молодцы. Лиза вообще выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду», — сказал Мишин по телефону.

В общем зачете сборная России набрала 102 очка, заняв третье итоговое место. Победу одержала сборная США (117 очков). На втором месте турнир завершила команда Японии (104).