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14:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мишин: Туктамышева отлично выступила на ЧМ, а Самодурова не подвела команду

С. -ПЕТЕРБУРГ, 13 апр — РИА Новости, Тарас Барабаш. Елизавета Туктамышева отлично выступила на командном чемпионате мира, а Софья Самодурова не подвела сборную России, сказал РИА Новости тренер фигуристок Алексей Мишин по итогам соревнования.

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Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в японской Фукуоке состоялся заключительный старт турнира — произвольная программа в женском одиночном катании. Лучшей с результатом 153,89 балла стала Туктамышева. Второе место заняла американка Брэди Теннелл (150,83), третье — японка Каори Сакамото (146,70). На четвертой строчке расположилась Самодурова (138,84).

«Если говорить честно, мне больше всего понравились произвольные программы наших девочек. Обе девочки молодцы. Лиза вообще выступила отлично, а Соня тоже не подвела команду», — сказал Мишин по телефону.

В общем зачете сборная России набрала 102 очка, заняв третье итоговое место. Победу одержала сборная США (117 очков). На втором месте турнир завершила команда Японии (104).

«Наша сборная заняла третье место на командном чемпионате мира, исходя из этого, я бы оценил выступление сборной России в Японии положительно», — сообщил собеседник агентства.

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