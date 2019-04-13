Туктамышева превзошла Медведеву. Но побороться с Загитовой ей не дали

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Фукуока (Япония). Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Итоговое положение

1. США — 117. 2. Япония — 104. 3. Россия — 102. 4. Франция — 75. 5. Канада — 73. 6. Италия — 69.

Великолепное выступление Елизаветы Туктамышевой на командном чемпионате мира в Фукуоке наверняка вызовет вопросы о том, почему ее не было на чемпионате мира в Сайтаме. С таким прокатом Туктамышева заняла бы второе место вслед за Алиной Загитовой. Ученица Алексея Мишина была прекрасна, но шанса побороться за титул чемпионки мира она не получила.

Туктамышева заставила всех вздрогнуть

Понятно, что после драки кулаками не машут. И все, что случилось в Сайтаме — уже история. Алина Загитова стала чемпионкой мира, Евгения Медведева завоевала бронзу. Тогда ФФККР приняла именно такое решение, изначально поставив двух замечательных фигуристок перед необходимостью биться между собой.

Туктамышевой, конечно, хотелось доказать, что она и в Сайтаме бы не подвела. Елизавете с блеском это удалось. Она доказала все и всем. Своей программой, которую она начала с красивейшего тройного акселя, российская фигуристка просто завела трибуны в Фукуоке. Прыжок за прыжком, элемент за элементом чемпионка мира — 2015 доставляла удовольствие всем, кто это видел.

Даже судьи, весь сезон прессовавшие Туктамышеву, во время последнего проката в сезоне решили не скупиться на оценки. Справедливости ради, Елизавета так и не каталась на других турнирах. Она получила за произвольную программу 153,89 балла. Если сложить с тем, что было накануне, и сравнить с оценками в Сайтаме, Елизавета уступила бы Алине Загитовой около трех баллов и стала второй.

Самодурова обыграла Кихиру

А что Рика Кихира, от которой ждали два тройных акселя? 16-летняя японка не справилась с прокатом. Она упала с первого трикселя, а второй даже делать не стала. Да и вообще каталась очень тяжело. Совсем не так, как было в декабрьском финале «Гран-при» в Ванкувере. Видимо, Рику сильно придавил ко льду статус лидера женского катания, подтвердить который она не смогла.

Женщины. Произвольная программа

1. Елизавета Туктамышева (Россия) — 153,89

2. Брейди Теннел (США) — 150,83

3. Каори Сакамото (Япония) — 146,70

4. Софья Самодурова (Россия) — 138,84

5. Рика Кихира (Япония) — 138,37

6. Мэрайя Белл (США) — 135,17

7. Марина Пиредда (Италия) — 120,22

8. Мэй Беренис Мейте (Франция) — 114,22

9. Лорин Лекавалье (Франция) — 107,71

10. Габриэль Дэйлман (Канада) — 107,48

11. Роберта Родегьеро (Италия) — 106,64

12. Ален Шартран (Канада) — 94,91.

В Фукуоке в произвольной программе Кихира осталась пятой, уступив со всеми своими ошибками всего 0,5 балла Софье Самодуровой. Чемпионка Европы не показала той же легкости, что в Минске в конце января, но судьи пожадничали с оценками. В любом случае Софья не опередила бы японку Каори Сакамото и американку Брэйди Теннелл, которая вообще выдала прокат жизни и получила за 150 баллов.

Выступление девушек завершило соревновательную часть турнира, но уже не могло серьезно повлиять на распределение мест в первой тройке. Все решилось еще накануне: США, Япония, Россия.

Французы превзошли россиян в парной произволке

Заключительный день командного чемпионата мира открыли спортивные пары, показавшие произвольные программы. Борьба в этой дисциплине могла идти только между россиянами и французами. На чемпионате мира в Сайтаме Наталья Забияко и Александр Энберт превзошли Ванессу Джеймс и Моргана Сипре и не пустили соперников к бронзе. И в Фукуоке наша пара была лучше в короткой программе.

Но свою сложную произволку французы откатали почти безупречно. Больше баллов в завершившемся сезоне набирали только чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хай Цунь на главном турнире сезона. Джеймс и Сипре пожертвовали даже скоростью ради исполнения сложнейших поддержек и выбросов. В общем, сделали именно то, на что способны.

Пары. Произвольная программа

1. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 152,52

2. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 141,32

3. Кирстен Мур-Тауэрс/Мишель Маринаро (Канада) — 131,84

4. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) — 130,85

5. Эшли Кейн/Тимоти Ледук (США) — 125,24

6. Рику Миура/Соя Итинаси (Япония) — 92,98.

Для того чтобы обыграть их и принести сборной России максимальное количество баллов, Забияко и Энберту нужно было показать не почти безупречный, а фантастический прокат, от которого не только у болельщиков, но и у судей замерло бы сердце. Для этого нужно было даже в чем-то усложнить программу, а фигуристы вместе с тренером Ниной Мозер ее упростили, сделав вторым прыжком вместо тройного сальхова двойной. Только по базовой стоимости это минус три балла от французов, а по оценке элемента с GOE — более четырех с половиной баллов отставания.