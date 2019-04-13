Медведева: Невероятно туплю, если мало сплю

«Ледовая тренировка начинается в 11:45. Когда Брайан Орсер и Трейси Уилсон предложили мне тренироваться в 8 утра, я сказала: “Нет”. Мне проще остаться после занятий и что-то доработать. Очень важно высыпаться, потому что, если у меня недостаточно сна, я невероятно туплю. Я ложусь спать в 11 вечера, просыпаюсь в 9 утра. Иногда раньше, стараюсь не вставать по будильнику. Если я проснусь, например, в 7:30, то дальше не ложусь», — приводит слова спортсменки «Sport24».