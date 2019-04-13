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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Медведева: Невероятно туплю, если мало сплю

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время встречи с болельщиками рассказала о своих тренировках в Канаде.

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19-летняя фигуристка отметила, что предпочитает подольше поспать и задержаться на тренировке, нежели рано вставать.

«Ледовая тренировка начинается в 11:45. Когда Брайан Орсер и Трейси Уилсон предложили мне тренироваться в 8 утра, я сказала: “Нет”. Мне проще остаться после занятий и что-то доработать. Очень важно высыпаться, потому что, если у меня недостаточно сна, я невероятно туплю. Я ложусь спать в 11 вечера, просыпаюсь в 9 утра. Иногда раньше, стараюсь не вставать по будильнику. Если я проснусь, например, в 7:30, то дальше не ложусь», — приводит слова спортсменки «Sport24».

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль.

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