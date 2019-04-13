Медведева: Невероятно туплю, если мало сплю
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время встречи с болельщиками рассказала о своих тренировках в Канаде.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева во время встречи с болельщиками рассказала о своих тренировках в Канаде.
19-летняя фигуристка отметила, что предпочитает подольше поспать и задержаться на тренировке, нежели рано вставать.
«Ледовая тренировка начинается в 11:45. Когда Брайан Орсер и Трейси Уилсон предложили мне тренироваться в 8 утра, я сказала: “Нет”. Мне проще остаться после занятий и
На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль.