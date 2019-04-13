Туктамышева о тройном акселе: Не удивлена, что чисто исполнила его

Туктамышева в короткой программе на командном чемпионате мира заняла второе место, а в произвольном прокате превзошла всех соперниц, показав свой лучший личный результат в карьере — 153,89 балла.

«Конец сезона сложился очень хорошо. Я безумно счастлива, поскольку сделала почти все, что от меня зависело. Я весь сезон чисто прыгала тройной аксель, поэтому не удивлена, что у меня получилось его прыгнуть на чемпионате мира», — цитирует 21-летнюю спортсменку Golden Skate.