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10Роналду забил, но «Ювентус» не смог победить «Аякс»
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
18:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Туктамышева о тройном акселе: Не удивлена, что чисто исполнила его

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала свое выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира в Японии.

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Источник: РИА "Новости"

Туктамышева в короткой программе на командном чемпионате мира заняла второе место, а в произвольном прокате превзошла всех соперниц, показав свой лучший личный результат в карьере — 153,89 балла.

«Конец сезона сложился очень хорошо. Я безумно счастлива, поскольку сделала почти все, что от меня зависело. Я весь сезон чисто прыгала тройной аксель, поэтому не удивлена, что у меня получилось его прыгнуть на чемпионате мира», — цитирует 21-летнюю спортсменку Golden Skate.

В общем зачете сборная России набрала 102 очка, заняв третье итоговое место. Победу одержала сборная США (117 очков). На втором месте турнир завершила команда Японии (104).

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