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10«Тоттенхэм» одержал победу над «Манчестер Сити» в ЛЧ
19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
19:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская команда «Парадиз» выиграла ЧМ по синхронному фигурному катанию

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская команда «Парадиз» одержала победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходил в Хельсинки.

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Фигуристы «Парадиза» набрали 234,38 балла и заняли первое место. Серебро и бронза у финских команд Marigold Ice Unity (228,70) и Helsinki Rockettes (228,61).

Еще одна российская команда «Татарстан» (219,74) стала пятой.

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