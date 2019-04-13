Российская команда «Парадиз» выиграла ЧМ по синхронному фигурному катанию
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская команда «Парадиз» одержала победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходил в Хельсинки.
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Российская команда «Парадиз» одержала победу на чемпионате мира по синхронному фигурному катанию, который проходил в Хельсинки.
Фигуристы «Парадиза» набрали 234,38 балла и заняли первое место. Серебро и бронза у финских команд Marigold Ice Unity (228,70) и Helsinki Rockettes (228,61).
Еще одна российская команда «Татарстан» (219,74) стала пятой.