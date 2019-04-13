Колобков поздравил российских фигуристов с третьим местом на командном Кубке мира

«Сезон длинный, турниров много, но мне фигурное катание не надоело. Эта дисциплина (командные соревнования — прим. ТАСС) вошла в программу Олимпийских игр, мы очень на нее рассчитываем во время следующей Олимпиады. В третьем месте нет ничего страшного, основная команда выступила до этого на чемпионате мира. Третье место — это призовое место, я всех поздравляю, наше фигурное катание одно из лучших в мире», — заявил Колобков.