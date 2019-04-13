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19Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания
20:43 (мск), источник: ТАСС

Колобков поздравил российских фигуристов с третьим местом на командном Кубке мира

МОСКВА, 13 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Российское фигурное катание является одним из лучших в мире, что доказал прошедший командный Кубок мира, на котором сборная заняла третье место. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир в японской Фукуоке завершился в воскресенье. Выиграла сборная США, второе место заняли японцы. В составе сборной России выступили Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Андрей Лазукин, Александр Самарин, Наталья Забияко и Александр Энберт (спортивная пара), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

«Сезон длинный, турниров много, но мне фигурное катание не надоело. Эта дисциплина (командные соревнования — прим. ТАСС) вошла в программу Олимпийских игр, мы очень на нее рассчитываем во время следующей Олимпиады. В третьем месте нет ничего страшного, основная команда выступила до этого на чемпионате мира. Третье место — это призовое место, я всех поздравляю, наше фигурное катание одно из лучших в мире», — заявил Колобков.

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