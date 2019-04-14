Плющенко — о критике Родниной: Всегда боролся в честной борьбе, вы о чем, Ирина Константиновна?

— До меня долетела информация про Ирину Константиновну Роднину, — признался Плющенко. — Она сказала, что все проблемы от Плющенко, потому что он долго выступал. Зачем такое говорить? Великая спортсменка, легенда, уважаемый деятель. Но такое! Это ж надо — выдвинуть такую гипотезу! Просто не понимаю. Я уже давным-давно не катаюсь. А когда катался, у нас всегда было три квоты. Так чем же я тогда помешал? Я не приносил эти квоты? Приносил. Когда я в 2006-м выиграл Олимпиаду, я ушел, три года не катался. Пожалуйста, катайтесь! Были ребята, что-то делали.