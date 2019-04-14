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19:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Плющенко — о критике Родниной: Всегда боролся в честной борьбе, вы о чем, Ирина Константиновна?

Российский фигурист, четырехкратный призер Олимпийских игр Евгений Плющенко ответил на заявление Ирины Родниной о том, что кризис мужского фигурного катания связан с его долгими выступлениями. По мнению Родниной, «Плющенко долго поднимали, осаживая других ребят».

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Источник: РИА "Новости"

— До меня долетела информация про Ирину Константиновну Роднину, — признался Плющенко. — Она сказала, что все проблемы от Плющенко, потому что он долго выступал. Зачем такое говорить? Великая спортсменка, легенда, уважаемый деятель. Но такое! Это ж надо — выдвинуть такую гипотезу! Просто не понимаю. Я уже давным-давно не катаюсь. А когда катался, у нас всегда было три квоты. Так чем же я тогда помешал? Я не приносил эти квоты? Приносил. Когда я в 2006-м выиграл Олимпиаду, я ушел, три года не катался. Пожалуйста, катайтесь! Были ребята, что-то делали.

Потом я пришел опять, выиграл чемпионат Европы, стал вторым на Олимпиаде. На мир не поехал. Езжайте, я вам даю! Я из-за травмы не еду. Потом опять уходил. Давайте, катайтесь! Всегда боролся в честной борьбе, вы о чем, Ирина Константиновна? Надеюсь, вы что-то другое имели в виду. Но что в итоге — никто так и не понял. Я не в обиде, я слишком вас уважаю.

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Четыре Олимпиады и два золота: карьера Плющенко в фотографиях
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