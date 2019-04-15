Олимпиада ценой в карьеру: почему сломалась Липницкая

В 15 лет стать одной из самых юных олимпийских чемпионок в истории, да еще и на домашних Играх — это далеко не позитивная ответственность, как показывает опыт. Ранний взлет на, как казалось, абсолютно недосягаемый для других спортсменов уровень убил спортивную карьеру Юлии Липницкой.
Даже с юных лет занимаясь в группе Этери Тутберидзе, не всегда можно проявлять те же стойкость и хладнокровие, присущие самому тренеру. Так случилось и с Юлией. С детства она отличалась необычайным талантом, а габариты, благодаря которым она владела необычной гибкостью, помогали его реализовывать.
На соревнованиях среди юниоров Липницкая регулярно занимала место на пьедестале, а в сезоне-2011/12 и вовсе завоевала четыре золота на главных международных турнирах. Уже тогда Юлии пророчили славное будущее, ожидая, что именно она будет представлять сборную в Сочи. До заветной Олимпиады Липницкая стала чемпионкой Европы и вице-чемпионкой мира. Предолимпийский сезон показал, что даже будучи совсем юной, Юлия готова к главному турниру в своей жизни.
И это, возможно, было ошибкой.
В командных соревнованиях она идеально откатала обе программы и принесла сборной наибольшее количество баллов, благодаря которым команда России стала чемпионом. В индивидуальных соревнованиях, однако, она выступила не лучшим образом, допустив несколько падений и заняв лишь пятое место. Тогда настоящий триумф устроила Аделина Сотникова, принеся России еще одну медаль, и неудача Липницкой, можно сказать, сошла на нет.
После Олимпиады на Липницкую свалился огромный груз ответственности. Почти такой же, как и на Алину Загитову спустя два года. Сомнений в том, что Юлия в будущем выступит еще не на одних Играх, не было, но колоссальное давление и пришедшая к ней общемировая слава сломали фигуристку.
Накопившаяся усталость регулярно давала о себе знать на соревнованиях, и в постолимпийский сезон Липницкая ни разу не смогла стать первой. Кроме того, последовало и фиаско на чемпионате России, из-за чего она не попала на первенство Европы. Это стало еще одним ударом для молодой фигуристки, и она приняла решение уйти от сделавшей ее чемпионкой Тутберидзе. Перешла тренироваться она, к слову, к не менее именитому специалисту — Алексею Урманову.
Этери Георгиевна спустя некоторое время рассказывала, что Липницкая очень ведомая и подвержена влиянию своей матери, что, возможно, и стало причиной ее ухода.
«Я от Юли ни в коем случае не отказывалась, но мне было понятно, что дальнейшего пути совсем не может быть», — признавалась Тутберидзе.
На протяжении двух последующих сезонов Липницкая отчаянно боролась за свое будущее, но ее звезда впоследствии угасла. Черная полоса продолжалась, и на Юлию свалились еще и проблемы со здоровьем. В 2016-м она приостановила карьеру из-за обострившейся травмы спины. А уже спустя год стало известно, что 19-летняя олимпийская чемпионка, оказывается, уезжала в Европу, где лечилась от анорексии.
В начале осени 2017-го Липницкая завершила профессиональную карьеру. И это решение, к сожалению для всех болельщиков, не стало неожиданностью.
После ухода из спорта бывшая фигуристка ударилась в работу на телевидении.
Ее регулярно приглашали в качестве эксперта и комментатора на трансляции крупных соревнований. Это стало своеобразной отдушиной для Липницкой, но и здесь она не нашла себя.
Вместе с прославленной Еленой Ильиных чемпионка открыла свою академию фигурного катания, где обучаются дети из разных городов России.
Кроме того, в начале этого года Липницкая впервые за долгое время выступила для широкой публики на льду. Фигуристка приняла предложение Евгения Плющенко и откаталась в программе его новогоднего ледового шоу. Выступление получило фурор: о Липницкой вновь заговорили как о спортсменке и даже допускали, что она еще вернется.
Так или иначе, сейчас к этому предпосылок нет. И учитывая те изменения, которые произошли в фигурном катании за время отсутствия Липницкой, думать о ее возвращении опрометчиво. И сама она к этому, судя по всему, не стремится.
Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?
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