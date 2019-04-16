Евгений Плющенко создает собственную тренерскую группу
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что начал создавать собственную тренерскую группу.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что начал создавать собственную тренерскую группу.
Сегодня в академии Плющенко есть группы Александра Волкова и Ксении Ивановой, которые работают со взрослыми спортсменами.
«Я создаю собственную тренерскую группу, подбираю себе помощников — специалистов по технике и скольжению. Их будет двое», — сказал Плющенко по телефону.
«В группе будут и малыши 10−11 лет, но с тройными прыжками, и юниоры, и взрослые. Это будет непосредственно моя группа», — подчеркнул специалист.
Тренер отметил, что он будет работать со спортсменами в ежедневном режиме. «Речь именно о ежедневной работе. Все думают, что у меня не может быть полной вовлеченности в дело
По словам специалиста, группы Волкова и Ивановой будут продолжать работу в академии.