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11:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Евгений Плющенко создает собственную тренерскую группу

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко сообщил РИА Новости, что начал создавать собственную тренерскую группу.

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Сегодня в академии Плющенко есть группы Александра Волкова и Ксении Ивановой, которые работают со взрослыми спортсменами.

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«Я создаю собственную тренерскую группу, подбираю себе помощников — специалистов по технике и скольжению. Их будет двое», — сказал Плющенко по телефону.

«В группе будут и малыши 10−11 лет, но с тройными прыжками, и юниоры, и взрослые. Это будет непосредственно моя группа», — подчеркнул специалист.

Тренер отметил, что он будет работать со спортсменами в ежедневном режиме. «Речь именно о ежедневной работе. Все думают, что у меня не может быть полной вовлеченности в дело из-за шоу, но важно понимать, что уезжаю я, как правило, на один-два дня. И шоу у меня теперь будет гораздо меньше. Что касается новогодних сказок, то это конец декабря — начало января», — добавил Плющенко.

По словам специалиста, группы Волкова и Ивановой будут продолжать работу в академии.

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