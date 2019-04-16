Евгений Плющенко создает собственную тренерскую группу

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Сегодня в академии Плющенко есть группы Александра Волкова и Ксении Ивановой, которые работают со взрослыми спортсменами.

«Я создаю собственную тренерскую группу, подбираю себе помощников — специалистов по технике и скольжению. Их будет двое», — сказал Плющенко по телефону.

«В группе будут и малыши 10−11 лет, но с тройными прыжками, и юниоры, и взрослые. Это будет непосредственно моя группа», — подчеркнул специалист.

Тренер отметил, что он будет работать со спортсменами в ежедневном режиме. «Речь именно о ежедневной работе. Все думают, что у меня не может быть полной вовлеченности в дело из-за шоу, но важно понимать, что уезжаю я, как правило, на один-два дня. И шоу у меня теперь будет гораздо меньше. Что касается новогодних сказок, то это конец декабря — начало января», — добавил Плющенко.

По словам специалиста, группы Волкова и Ивановой будут продолжать работу в академии.