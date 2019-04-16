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14:33 (мск), источник: Lenta.Ru

15-летняя фигуристка поделилась подробностями ухода от Плющенко

Фигуристка Анастасия Тараканова рассказала в Instagram, как прекратила сотрудничество с тренером Евгением Плющенко. Специалист ранее заявил, что выгнал ее из академии из-за чрезмерной эмоциональности.

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20
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20
фотографий

По словам спортсменки, она решила уйти от Плющенко еще в марте, о чем рассказала своему тренеру Ксении Ивановой. Тараканова отметила, что ей не хватало времени на льду, также она не могла привыкнуть к размерам площадки. Вместе с наставницей они решили озвучить желание фигуристки самому Плющенко, когда он вернется из отпуска.

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Позднее спортсменка вместе с матерью встретилась с Плющенко. «Евгений Викторович, когда меня увидел с цветами, сразу все понял, он по-доброму пожелал мне удачи», — написала Тараканова. Девушка заметила, что слова тренера о том, что из академии ее выгнали из-за истерик, сильно расстроили ее.

15-летняя Тараканова теперь будет заниматься в группе тренера Светланы Пановой. До перехода в академию Плющенко фигуристка работала с Этери Тутберидзе, под руководством которой завоевала бронзу финала юниорского Гран-при в Японии.

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