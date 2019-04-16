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15:35 (мск), источник: Матч ТВ

Станислава Константинова: Я хочу стать сильной и организованной, как Медведева и Загитова

Российская фигуристка Станислава Константинова рассказала о подготовке к новому соревновательному сезону.

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— Сейчас я сфокусирована на том, чтобы самой стать лучше. В этом сезоне большинство моих непризовых мест были не из-за высокой конкуренции, в которую я не вписывалась, а потому что сама допускала ошибки, пробелы. Я неплохо оцениваю этот сезон, но понимаю, что нужно много работать. Эти два месяца до отдыха я провела очень продуктивно. В следующем сезоне хочу выйти на новый уровень для себя. Конечно, не хочется уступать.

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— По поводу тройного акселя. Мы подходим к этому как будто учим совершенно новый элемент — тройной аксель, а не просто добавляем один оборот к двойному. Я стараюсь очень четко разграничивать их в голове.

— Было много случаев, когда люди начинали учить тройной аксель, в итоге у них дестабилизировался двойной, а тройной так и не пришел. Это недопустимо, потому что на следующий год действительно будет особая конкуренция. У меня не должно быть слабых мест. Мы готовим прыжок на полу и на лонже, я стараюсь привести свое тело в норму, чтобы не было серьезных падений и оставалась возможность заниматься разными элементами, не посвящая все время и силы только акселю.

Спортсменка также рассказала о том, чего бы ей хотелось добиться в ближайшее время.

— Высоких результатов, конечно. Если же говорить о работе на пути к этим результатам, то я хочу стать сильной и организованной. Например, как мои коллеги по сборной — Женя Медведева и Алина Загитова. Они ведь не только звезды, но и большие профессионалы своего дела. Мне тоже хочется гореть долго, а не вспыхнуть и пропасть. Хочется запомниться. Хочется воспитать в себе победителя.

Напомним, на чемпионате России и европейском первенстве Константинова заняла четвертое место. На чемпионате мира в Японии фигуристка не выступала.

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