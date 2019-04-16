«Не выполнил обещания»: почему Тараканова ушла от Плюшенко

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15-летняя российская фигуристка Анастасия Тараканова опровергла слова Евгения Плющенко, заявившего накануне, что девушку отчислили из его академии.

Двукратный олимпийский чемпион, давая интервью, рассказал, что причинами прекращения сотрудничества с талантливой спортсменкой стала ее эмоциональность.

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Прославленный фигурист рассказал, что она «психовала и ревела», когда что-то не получалось, и тренерский штаб «Ангелов Плющенко» не смог изменить эту ситуацию, а потому предложил родителям Таракановой искать других специалистов.

Впрочем, сама Анастасия такой трактовкой ситуации была возмущена и 16 апреля опубликовала в своем инстаграме длинный пост, в котором не только опровергла слова теперь уже бывшего наставника, но и объяснила причины возвращения к Светлане Пановой, с которой фигуристка работала до лета 2017 года.

«Да, не хотела я никак комментировать свой переход и родители запретили выходить в соцсети, отвечать на вопросы. Но вчера я прочитала комментарий Евгения Викторовича Плющенко и очень сильно расстроилась! Меня никто не выгонял. Зачем он так! Я же его сильно уважаю как спортсмена — он достиг таких высот, о которых можно только мечтать! — начала свою запись Тараканова. — Он мне очень сильно помог, когда взял меня в академию, дал возможность продолжать заниматься фигурным катанием. Он даже нашел спонсора, который оплачивал мои занятия. Причина моего перехода совсем не та, что Евгений Викторович назвал…».

После этого спортсменка пояснила, что ее уход к Пановой был следствием ее инициативы, а не руководства «Ангелов Плющенко». Тараканова, по ее словам, хотела получать больше времени на льду, а также заниматься на площадке стандартных размеров.

«Мы долго обсуждали и разговаривали с руководством и с моим тренером Ксенией Семеновной, что времени льда в неделю почти в два раза меньше, чем у моих соперниц, группа переполнена. Да и к самой площадке, она очень маленькая, я так и не привыкла, мне стандартной-то не хватало. Обещали еще в феврале другой лед, но так и не случилось, — пишет Анастасия. — Я в академии начала изучать четверные прыжки и тройной аксель. У меня порой неплохо получалось, правда, нестабильно, я бывало расстраивалась, но это не было каким-то криминалом, наоборот — меня все очень поддерживали. У меня очень хорошо шли прыжки после занятий на удочке с Амиром Рафаэловичем, но почему-то ему редко давали меня, а с другими я получала травмы».

Ответила Тараканова и на обвинения Плющенко в истеричности.

«На тренировках бывает всякое, и слезы, и травмы. И я не исключение. Очень обидно читать такой комментарий, ведь в психологическом плане все отмечают, что за последний год я повзрослела и становлюсь другой. Думаю, Евгений Викторович просто озвучил то мнение, которое больше всего подходит под мой характер. Но я все равно его очень уважаю, и желаю больших успехов! — отметила спортсменка. — Перейти мы решили еще в марте, я подошла к Ксении Семеновне и сказала, она меня поняла и поддержала, сказала подумай, как вернется из отпуска Евгений Викторович, придешь. Так мы и сделали. Когда он приехал, мы с мамой с цветами пришли, а Евгений Викторович, когда меня увидел с цветами, сразу все понял, он пожелал мне удачи! Простите меня, Евгений Викторович, если я вас чем-то обидела, вы мне очень много всего дали, я у вас старалась как могла! Почему я вернулась к Светлане Владимировне, я здесь».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BwTgwO3nafP/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Настя Тараканова (@anastasiyatar04)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-16T05:34:56+00:00">15 Апр 2019 в 10:34 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что год назад Тараканова пришла в группу к Плющенко от Этери Тутберидзе, у которой тоже прозанималась год и добилась третьего места в финале юниорского Гран-при.

Под руководством Евгения Анастасия сделала шажок назад, оставшись в финале ЮГП только четвертый. Ну, а следующий год спортсменка, разучивающая четверные прыжки, проведет уже на взрослом уровне.