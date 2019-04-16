Дизайнер рассказала, как создаются и сколько стоят платья Загитовой

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Рябенко отметила, что стиль костюма должен соответствовать музыке программы, которую катает 16-летняя чемпионка мира.

«Стиль одежды диктует музыка. В прошлом году у Алины были балетные темы, поэтому костюмы были соответствующие — красная пачка и пачка лебедя. В этом году музыка подобрана таким образом, что с балетом несовместима, поэтому и платья — летящие. От балета не осталось и следа. Идея образа появляeтся сразу после прослушивания композиции, под которую Алина выйдет на лед. После эскиз обсуждается с тренером, хореографом и самой фигуристкой. Достигнуть единой точки зрения — важнейший этап», — цитирует дизайнера «Комсомольская Правда».

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Также Рябенко рассказала, как много времени уходит на производство одного платья.

«Конечно, образ под композицию из “Призрака оперы” продумывался гораздо дольше, чем остальные. Hа пошив платья, при том что работу я веду параллельно сразу с несколькими платьями, ушло около двух недель. На 1 сезон фигуристу шьется 2 основных костюма — на короткую и произвольную программы. Однако бывают моменты, когда их приходится перешивать: например, при интенсивном росте спортсмена. Нo платье Алины мы не перешивали и не подшивали. Несмотря на то что с сентября Загитова вытянулась, что заметили все — и “внутренняя кухня”, и болельщики, — костюмы сели идеально», — пояснила Рябенко.

На вопрос о том, сколько стоит одно платье Загитовой, дизайнер не смогла дать однозначного ответа, однако отметила, что «недешево».