Текущие события
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
16.04
Ювентус1
Аякс2
Футбол. Еврокубки
16.04
Барселона3
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
16.04
Брайтон & Хоув0
Кардифф Сити2
Все события
Фоторепортажи
10«Аякс» второй раз подряд выбил гранда из Лиги чемпионов
8Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
11:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Плющенко разочаровали российские фигуристы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко поделился мнением о мужском фигурном катании в России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

По мнению Плющенко, российские фигуристы слишком жалеют себя и несерьезно относятся к тренировкам. «У меня были в группе такие ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал — а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать», — заявил он.

Читайте также
«Умоляю, не пей»: как Тарасова боролась с пьянством Ягудина

Олимпийский чемпион посоветовал Михаилу Коляде сменить тренера. «Ну не получается у вас, нет результата. Есть Алексей Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет», — отметил он.

На прошедшем в Японии чемпионате мира лучшим среди россиян стал Коляда, занявший шестое место (262,44 балла) и отставший от победителя соревнований — американца Нэтана Чена (323,42) — более чем на 60 баллов.

После соревнований олимпийский чемпион Алексей Ягудин заявил, что российское мужское фигурное катание отстало минимум на 10 лет, и российские спортсмены в лучшем случае смогут подержаться за медали соперников. К критике присоединилась и заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Смотрите также: Алина Загитова — чемпионка мира!

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
 Новый чемпион готов свергнуть Нурмагомедова
14-летнюю российскую пловчиху затравили после победы над призеркой Олимпиады
Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин много говорил, но не смог заиграть. «Питтсбург» вылетел
ЦСКА разгромил «Басконию» в первом матче четвертьфинала Евролиги
«Каролина» не рассчитывает на Свечникова после нокаута Овечкина
Аллегри сказал президенту «Ювентуса», что останется в клубе
Футболист «Спартака» заплатил 155 тысяч рублей избитому пешеходу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь