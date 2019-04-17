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11:27 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Медведева представила музыку короткой программы на сезон-2019/20

ТАСС, 17 апреля. Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева представила музыкальное сопровождение своей новой короткой программы, которую она будет исполнять в сезоне-2019/20. Об этом спортсменка сообщила в своем Instagram.

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Фигуристка выложила 30-секундный отрывок с тренировки под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, написав, что это станет музыкой короткой программы на сезон-2019/20.

Во время загрузки произошла ошибка.

В марте, после выступления на чемпионате мира в Сайтаме, где Медведева завоевала бронзовую медаль, фигуристка рассказала журналистам о музыкальном сопровождении своей произвольной программы на следующий сезон. Медведева будет выступать с произвольной программой под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».

19-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде). После Олимпиады-2018 она перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, переехав в Торонто.

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