Фигуристка Медведева представила музыку короткой программы на сезон-2019/20

Фигуристка выложила 30-секундный отрывок с тренировки под песню Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse, написав, что это станет музыкой короткой программы на сезон-2019/20.
В марте, после выступления на чемпионате мира в Сайтаме, где Медведева завоевала бронзовую медаль, фигуристка рассказала журналистам о музыкальном сопровождении своей произвольной программы на следующий сезон. Медведева будет выступать с произвольной программой под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».
19-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей финалов Гран-при, двукратным серебряным призером Олимпиады (в одиночном катании и в команде). После Олимпиады-2018 она перешла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру, переехав в Торонто.