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11:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Мишин: Я Коляду в свою группу не приглашал

Заслуженный тренер России Алексей Мишин прокомментировал слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко о том, что Михаилу Коляде стоит перейти к этому специалисту.

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Источник: РИА "Новости"

Плющенко сказал: «Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Сходите к нему, он с удовольствием вас возьмёт. Про кого я? Про Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл».

«Я Коляду в свою группу не приглашал. Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться», — приводит слова Мишина «Невский спорт».

В прошедшем сезона Коляда не сумел завоевать медали на чемпионате Европы и мира. На командном чемпионате мира его заменил Андрей Лазукин.

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