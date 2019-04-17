Мишин: Я Коляду в свою группу не приглашал

Плющенко сказал: «Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Сходите к нему, он с удовольствием вас возьмёт. Про кого я? Про Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл».