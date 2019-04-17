Плющенко посоветовал Коляде перейти к его бывшему тренеру. Почему это реально здравая мысль
Пора освежить карьеру?
Пора освежить карьеру?
Евгений Плющенко — самый титулованный российский одиночник в истории. Два золота и два серебра на Олимпиадах, три победы на ЧМ, семь — на ЧЕ и четыре — в финале
Плющенко закончил соревноваться в 2014-м. Сейчас он выступает на разных шоу, пробует себя в роли тренера и иногда дает интервью. Как и все, он хвалит наших девушек, побеждающих всюду. Но когда речь заходит о мужском катании, подбирать слова становится труднее. Вот его ответ на вопрос о российских одиночниках в интервью «Спорт-Экспрессу».
«Просто хочу сказать, что мальчики… У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются
Про кого я? Про Михаила Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл. Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история.
Но Макс — очень талантливый парень, он сначала завелся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно. Тем не менее я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота. Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и свое видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока еще не всеми, — отметил двукратный олимпийский чемпион.
Коляда — самый талантливый российский одиночник после эры Плющенко. В прошлом году он сумел взять бронзу ЧМ (первую медаль для России в этом виде с 2011-го), а также стал третьим в финале
Коляда тренируется в
Плющенко занимался у Мишина всю свою карьеру. Поэтому предложение Коляде поработать с Алексеем Николаевич от него смотрится логично. Вот только у специалиста другое мнение на этот счет.
«Я Коляду в свою группу не приглашал. Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться», — цитирует Мишина Nevasport.
Однако в ответе специалиста есть прямой намек, что от сильнейшего русского одичноника он отказываться не будет.
Михаилу уже 24 года. Есть надежды, большое количество болельщиков со всем мира, сильные технические возможности. Но нет результата. Возможно, ему нужен глоток свежего воздуха?
Самые высокие результаты в российском фигурном катании рождает конкуренция в группах. Ярчайший пример — команда Этери Тутберидзе, пять учениц из которой реально претендуют на то, чтобы стать лучшей в мире в следующем сезоне. Не отстает и Мишин — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова тянули друг друга весь сезон. Первая взяла бронзу финала
Сейчас в группе Мишина занимается Андрей Лазукин, спрогрессировавший в этом сезоне до участия в чемпионате мира. Однако его потолок — борьба за место во второй половине десятки. Быть может, конкуренция с Колядой смогла бы пойти на пользу им обоим.
Но важно понимать, в каком психологическом состоянии находится Михаил. В последнее время в кругу специалистов стало модным давать ему советы о том, как лучше поступить. Алексей Ягудин в начале сезона предлагал Коляде заниматься в группе Тутберидзе, а после чемпионата мира вообще не захотел обсуждать фигуриста, потому что это «все равно бесполезно».
Что поделать, такова участь спортсмена сборной России — получать критические отзывы, если