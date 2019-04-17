Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
20:00
Лацио
Удинезе
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс5
Сан-Хосе Шаркс0
Хоккей. НХЛ
18.04
Торонто Мэйпл Ливз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис БлюзОТ1
Виннипег Джетс2
Хоккей. НХЛ
18.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:30
Питтсбург Пингвинз1
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Коламбус Блю Джэкетс7
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Все события
Фоторепортажи
19Как выглядел мир, когда «Ливерпуль» становился чемпионом Англии
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
14:46 (мск), источник: Sport24

Плющенко посоветовал Коляде перейти к его бывшему тренеру. Почему это реально здравая мысль

Пора освежить карьеру?

Наверх
Источник: Sport24

Евгений Плющенко — самый титулованный российский одиночник в истории. Два золота и два серебра на Олимпиадах, три победы на ЧМ, семь — на ЧЕ и четыре — в финале Гран-при.

Плющенко закончил соревноваться в 2014-м. Сейчас он выступает на разных шоу, пробует себя в роли тренера и иногда дает интервью. Как и все, он хвалит наших девушек, побеждающих всюду. Но когда речь заходит о мужском катании, подбирать слова становится труднее. Вот его ответ на вопрос о российских одиночниках в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Просто хочу сказать, что мальчики… У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются по-другому, что-то жалеют себя. Относятся к себе непонятно. У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал — а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать. Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет.

Про кого я? Про Михаила Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл. Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история.

Но Макс — очень талантливый парень, он сначала завелся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно. Тем не менее я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота. Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и свое видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока еще не всеми, — отметил двукратный олимпийский чемпион.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коляда — самый талантливый российский одиночник после эры Плющенко. В прошлом году он сумел взять бронзу ЧМ (первую медаль для России в этом виде с 2011-го), а также стал третьим в финале Гран-при. В этом сезоне Миша не смог повторить успех и остался без медалей на значимых международных стартах — помешали болезни и дикая нестабильность.

Коляда тренируется в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания у Валентины Чеботаревой. Другой известный ученик тренера — Станислава Константинова, которая как и Коляда обладает большим потенциалом, сложной технической базой и высокими компонентами, но тоже частенько срывает программы. Это и провоцирует разговоры о возможной смене тренера для обоих фигуристов.

Плющенко занимался у Мишина всю свою карьеру. Поэтому предложение Коляде поработать с Алексеем Николаевич от него смотрится логично. Вот только у специалиста другое мнение на этот счет.

«Я Коляду в свою группу не приглашал. Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться», — цитирует Мишина Nevasport.

Однако в ответе специалиста есть прямой намек, что от сильнейшего русского одичноника он отказываться не будет.

Михаилу уже 24 года. Есть надежды, большое количество болельщиков со всем мира, сильные технические возможности. Но нет результата. Возможно, ему нужен глоток свежего воздуха?

Самые высокие результаты в российском фигурном катании рождает конкуренция в группах. Ярчайший пример — команда Этери Тутберидзе, пять учениц из которой реально претендуют на то, чтобы стать лучшей в мире в следующем сезоне. Не отстает и Мишин — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова тянули друг друга весь сезон. Первая взяла бронзу финала Гран-при и грохнула всех на командном чемпионате мира, вторая — стала чемпионкой Европы.

Сейчас в группе Мишина занимается Андрей Лазукин, спрогрессировавший в этом сезоне до участия в чемпионате мира. Однако его потолок — борьба за место во второй половине десятки. Быть может, конкуренция с Колядой смогла бы пойти на пользу им обоим.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но важно понимать, в каком психологическом состоянии находится Михаил. В последнее время в кругу специалистов стало модным давать ему советы о том, как лучше поступить. Алексей Ягудин в начале сезона предлагал Коляде заниматься в группе Тутберидзе, а после чемпионата мира вообще не захотел обсуждать фигуриста, потому что это «все равно бесполезно».

Что поделать, такова участь спортсмена сборной России — получать критические отзывы, если что-то идет не так. Михаил сейчас восстанавливается после рецидива гайморита. Как придет в форму, ему придется отвечать на выпады старших коллег — результатами или новым поворотом в карьере. Но есть ли мотивация у него на этот ответ?

 Виктория Боня рассекретила пиар-романы Криштиану Роналду
Ведущая «Матч ТВ»: «Не вижу ничего зазорного в том, чтобы показать сиськи. Может, я извращенка»
Криштиану — новая жертва «Аякса»
«Тампа» в трауре. Кучеров и Василевский едут на чемпионат мира?
Малкин много говорил, но не смог заиграть. «Питтсбург» вылетел
За «МЮ» тревожно. Сульшеру пора просыпаться
Главные провалы и неудачи в карьере Роналду (фото)
СМИ: Трехкратный чемпион КХЛ избил девушку на улице
Суд отклонил апелляцию на продление ареста Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь