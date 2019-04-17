Плющенко посоветовал Коляде перейти к его бывшему тренеру. Почему это реально здравая мысль

Источник: Sport24

Евгений Плющенко — самый титулованный российский одиночник в истории. Два золота и два серебра на Олимпиадах, три победы на ЧМ, семь — на ЧЕ и четыре — в финале Гран-при.

Плющенко закончил соревноваться в 2014-м. Сейчас он выступает на разных шоу, пробует себя в роли тренера и иногда дает интервью. Как и все, он хвалит наших девушек, побеждающих всюду. Но когда речь заходит о мужском катании, подбирать слова становится труднее. Вот его ответ на вопрос о российских одиночниках в интервью «Спорт-Экспрессу».

«Просто хочу сказать, что мальчики… У нас есть молодые ребята, да, но нужно время. Мальчики тренируются по-другому, что-то жалеют себя. Относятся к себе непонятно. У меня были в группе ребята, ушли, слава богу. Захожу в зал — а они что-то в зеркале у себя на лице высматривают. Нарциссизм. А нужно пахать. Есть Алексей Николаевич Мишин, который тренирует в Питере. Идите сходите к нему, он с удовольствием вас возьмет.

Про кого я? Про Михаила Коляду. Ну не получается у вас, нет результата. Посмотрите, подумайте. Может, Алексей Николаевич даст вам некий посыл. Максим Ковтун вот приходил ко мне. Да, у нас немного не получилось, это была такая пробная история.

Но Макс — очень талантливый парень, он сначала завелся. Просто так вышло, что я много уезжал на шоу, а ему нужно было, чтобы я сидел с ним постоянно. Тем не менее я всегда открыт, мы с Максом вместе прыгали аксель в 3,5 оборота. Это было интересно, конечно, когда тренер прыгает при спортсмене, такая мотивация для него. У меня свой подход и свое видение многих вещей, не зря я стал долгожителем в большом спорте. Делюсь секретами, но пока еще не всеми, — отметил двукратный олимпийский чемпион.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Buv-hmwDVXL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Buv-hmwDVXL/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Алексей Николаевич,я Вам хочу пожелать здоровья,веры в своих учеников и много счастья,горжусь что в моей жизни есть такой мудрый наставник много -много лет,обнимаю,всегда Ваш,Женя??</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/plushenkoofficial/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Евгений Плющенко</a> (@plushenkoofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-03-08T13:51:02+00:00">8 Мар 2019 в 5:51 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Коляда — самый талантливый российский одиночник после эры Плющенко. В прошлом году он сумел взять бронзу ЧМ (первую медаль для России в этом виде с 2011-го), а также стал третьим в финале Гран-при. В этом сезоне Миша не смог повторить успех и остался без медалей на значимых международных стартах — помешали болезни и дикая нестабильность.

Коляда тренируется в Санкт-Петербурге в Академии фигурного катания у Валентины Чеботаревой. Другой известный ученик тренера — Станислава Константинова, которая как и Коляда обладает большим потенциалом, сложной технической базой и высокими компонентами, но тоже частенько срывает программы. Это и провоцирует разговоры о возможной смене тренера для обоих фигуристов.

Плющенко занимался у Мишина всю свою карьеру. Поэтому предложение Коляде поработать с Алексеем Николаевич от него смотрится логично. Вот только у специалиста другое мнение на этот счет.

«Я Коляду в свою группу не приглашал. Считаю, что спортсмен сам должен решать, у кого ему тренироваться», — цитирует Мишина Nevasport.

Однако в ответе специалиста есть прямой намек, что от сильнейшего русского одичноника он отказываться не будет.

Михаилу уже 24 года. Есть надежды, большое количество болельщиков со всем мира, сильные технические возможности. Но нет результата. Возможно, ему нужен глоток свежего воздуха?

Самые высокие результаты в российском фигурном катании рождает конкуренция в группах. Ярчайший пример — команда Этери Тутберидзе, пять учениц из которой реально претендуют на то, чтобы стать лучшей в мире в следующем сезоне. Не отстает и Мишин — Елизавета Туктамышева и Софья Самодурова тянули друг друга весь сезон. Первая взяла бронзу финала Гран-при и грохнула всех на командном чемпионате мира, вторая — стала чемпионкой Европы.

Сейчас в группе Мишина занимается Андрей Лазукин, спрогрессировавший в этом сезоне до участия в чемпионате мира. Однако его потолок — борьба за место во второй половине десятки. Быть может, конкуренция с Колядой смогла бы пойти на пользу им обоим.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bvyfl62FIkJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bvyfl62FIkJ/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; 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Дорогие друзья, так уж случилось, что закончился мой соревновательный сезон на весьма неприятной ноте, я снова оказался в больнице с обострением старых болячек. Не всё получалось в этом году, но это только мотивирует для дальнейшей работы! Сейчас главной задачей является восстановление. После выписки из больницы буду думать над следующим сезоном и новыми программами. Спасибо огромное нашей команде, моим тренерам, врачам, а также всем, кто принимал участие в подготовке, лечении и восстановлении в этом сезоне. Отдельное спасибо хочу сказать болельщикам, за их поддержку на протяжении всего сезона!? Всем желаю только крепкого здоровья и успехов во всём! Берегите себя и своих близких, всем мир✌ . . . Good day to you all! Dear friends, it just so happened that my competitive season ended not on a pleasant note, I am in the hospital again with the exacerbation of old diseases. Not everything worked out this year, but it only motivates for further work! Now my main goal is to recover. Once I leave the hospital, I will think about the next season, new programs. Many thanks to our team, my coaches, doctors, and all the people who took part in my preparation, treatment and recovery in this season. Special thanks to my fans who keeps supporting me through this season!? I wish you all good health and success in everything! Take care of yourself and your loved ones, peace✌ . . . みなさんこんにちは！ 今シーズンは好ましくない形で終えることになってしまいました。私の昔からの持病が悪化してしまい入院することとなりました。 今年は、全ての目標を達成できたわけじゃないけど、それは今後のモチベーションへと繋がります。今の私の1番の目標はとにかく病気から回復することです。 退院したら、次のシーズンのプログラムやその練習に目を向けようと思っています。 私たちのチーム、コーチや医師の方、そして私のプログラムに関わっていただいた全ての方の協力やサポートに心から感謝しております。 もちろん、私を応援してくれているファンの皆さんへの感謝もたくさんあります? みなさんが健康で何事も上手くいくよう願っております、そしてあなた自身とあなたの愛する者のお体に気を付けて下さいね✌️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/mikhail_kolyada/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading&utm_campaign=embed_locale_test" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Михаил Коляда</a> (@mikhail_kolyada) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-04-03T09:49:51+00:00">3 Апр 2019 в 2:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но важно понимать, в каком психологическом состоянии находится Михаил. В последнее время в кругу специалистов стало модным давать ему советы о том, как лучше поступить. Алексей Ягудин в начале сезона предлагал Коляде заниматься в группе Тутберидзе, а после чемпионата мира вообще не захотел обсуждать фигуриста, потому что это «все равно бесполезно».