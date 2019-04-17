«Попрощалась с бильманом»: новая программа Медведевой

Российская фигуристка Евгения Медведева приоткрыла завесу тайны над своей короткой программой в новом сезоне, представив 30-секундный видеоролик с фрагментами проката в своем инстаграме.
Впрочем, каких-то далеко идущих выводов о контенте фигуристки из него о новой постановке сделать нельзя — пока что это только анонс, скорее всего, чтобы подогреть интерес.
Зато понятно, что выступать Евгения в новом сезоне в короткой программе будет под музыку британской рок-группы Muse — видеоряд нарезок движений спортсменки происходит под композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 (Redemption).
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При этом кое-что о выступлении подопечной Брайана Орсера в новом сезоне все-таки можно узнать, так как сама Медведева активно общалась со своими подписчиками в комментариях к публикации.
Так, на вопрос о том, стоит ли в новом сезоне в исполнении россиянки ждать вращение бильман, та ответила отрицательно.
«К сожалению, с бильманом мы все попрощались навсегда», — написала фигуристка в ответ.
Многие поклонники спортсменки выразили сожаление, но решение убрать из выступлений одно из самых красивых вращений (когда фигуристка держит вытянутыми над головой руками ногу за лезвие конька), всегда считавшееся козырем двукратной чемпионки мира, связано с медицинскими показаниями.
Судя по всему, речь идет о проблемах со спиной, начавшихся у Евгении в олимпийский сезон, когда она выступала на Играх в Пхенчхане с недолеченным стрессовым переломом ноги и выиграла серебряные медали как в командном турнире в составе сборной «Олимпийских атлетов из России», так и в женском катании, где чуть больше балла уступила по сумме короткой и произвольной программ другой ученице Этери Тутберидзе 15-летней на тот момент Алине Загитовой.
Именно после Олимпиады, ставшей для доминировавшей на протяжении двух лет в мировом женском катании Медведевой разочарованием, она и решила уйти от Тутберидзе к Орсеру, что привело к большому скандалу.
«Все это, безусловно, красиво, но без самых сложных технических элементов шансы невелики. Физиологически их выполнять вы, скорее всего, уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и наверное не осилит такое», — написал другой пользователь.
«Вот и посмотрим», — лаконично ответила на это спортсменка.
Вопрос сложности в современном фигурном катании становится краеугольным. Того контента, с которым Евгения доминировала с 2015 по 2017 год, уже категорически недостаточно даже при идеальном прокате.
Елизавета Туктамышева и японка Рика Кихира исполняют тройные аксели, Элизабет Турсынбаева сделала на чемпионате мира четверной сальхов, да и на Олимпиаде Загитова переиграла соотечественницу как раз за счет сложности технических элементов.
Но программы Алины уже сейчас не самые сложные в мире (та же Кихира имеет контент мощнее), а со следующего сезона во взрослое катание придут еще три ученицы Тутберидзе: Анна Щербакова, Александра Трусова и Алена Косторная, которые взяли весь пьедестал почета на взрослом чемпионате России уже в завершившемся сезоне!
При этом Трусова и Щербакова прыгают по несколько четверных прыжков и имеют сложнейшие каскады. Если они будут кататься чисто, то признанных звезд не спасут даже высокие компоненты.
В том числе поэтому Медведева, проваливавшая сезон, но в концовке выигравшая финал Кубка России, благодаря чему попала на чемпионат мира и стала там бронзовым призером, заявила, что собирается учить четверные прыжки.
Ее нынешний тренер Брайан Орсер анонсировал разучивание четверных тулупа и лутца, а сама Евгения рассказывала, что их ей будет научиться исполнять легче, чем аксель в три с половиной оборота.
Правда, непонятно пока, когда спортсменка сможет представить элементы ультра-си на соревнованиях, ведь даже перенос их с тренировок на турнирные выступления — дело непростое, а прыжки еще нужно выучить и отработать.
В любом случае, это случится не в короткой программе, где «квады» у женщин запрещены правилами. Усложнить свой короткий прокат Медведева в отсутствие тройного акселя может за счет каскадов. Ну и, само собой, ей нужны обязательно четвертые уровни за дорожки и вращения, что у россиянки в прошлом сезоне было не всегда.
Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?
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