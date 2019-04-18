Мастерство на прокат

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Прошедший сезон в фигурном катании — начало нового олимпийского цикла. Мы не увидели некоторых спортсменов, закончивших свои выступления после Игр в Корее, поэтому нам открылось много новых имен — и в России, и в других странах. Для нас сезон получился очень уверенным с точки зрения результатов. Безусловно, наша богатая история фигурного катания знала и большие успехи, но нынешние результаты — наиболее внушительные за последнее время.

Хочется начать с женщин. Здесь у нас самые крепкие позиции. Всем запомнится долгая дискуссия о том, кого же отправлять на чемпионат мира — Медведеву или Туктамышеву. Исполком принял решение в пользу Евгении. Наверное, оно было обоснованным и правильным. Хотя очень жалко Лизу, доказавшую, что ее рано списывать со счетов. Она еще составит серьезную конкуренцию молодым спортсменкам, выходящим сейчас на взрослую международную арену. Я говорю об Александре Трусовой, Анне Щербаковой и Алене Косторной — призерах последнего чемпионата России, которые со следующего сезона начнут свой путь на крупных соревнованиях. Ну, и, конечно, честь и хвала Загитовой, в не самых простых условиях взявшей золото чемпионата мира. После победы на Олимпиаде Алина столкнулась со множеством вещей, которых раньше не было в ее жизни: встречи, приемы, сумасшедшее внимание прессы и спонсоров. Но она смогла справиться с грузом ответственности и показать свой высокий уровень в самый нужный момент.

Медведева же попала в непростую ситуацию, связанную с переездом к другому тренеру в Канаду. Я это решение не поддерживал, и мое мнение не изменилось: уезжать ей не следовало, но это ее судьба и выбор. Евгения молодец, что прошла этот путь с достоинством.

В прошедшем сезоне наши основные конкурентки — японки — провалились. Но это не значит, что они продолжат делать такие подарки. Так что, несмотря на высокие результаты в женском катании, нам нужно продолжать расти и прогрессировать. Можно сказать, что уровень предстоящего чемпионата России способен оказаться даже выше ЧМ, так как конкуренция среди отечественных фигуристок невероятная.

Парное катание всегда было для России ударной дисциплиной. С 60-х годов прошлого века наша страна неизменно доминировала в этой дисциплине, за исключением Олимпийских игр 2010 и 2018 годов. Сейчас мы имеем серебро Тарасовой и Морозова на чемпионате мира.

В этом сезоне они сталкивались с определенными трудностями в виде смены программ и тренеров. Это не способствует нормальной подготовке. Их результаты хороши, но Евгения и Владимир способны на большее. Им нужно скорее определиться с наставником, потому что неопределенность не приносит ничего хорошего. Нужно сказать спасибо Максиму Транькову, который вел пару на протяжении сезона. Конечно, ему было непросто в силу разных обстоятельств, но плоды его труда мы увидели на мировом первенстве. Сейчас звучат мнения, что Тарасовой и Морозову стоит вернуться к их прежнему тренеру Нине Мозер. Решение должны принимать ребята. Правда, сама Мозер заявила, что хочет сделать перерыв. Уверен, в нашей стране есть тренер, способный взять эту пару под свое руководство и добиться высокого результата.

Также отмечу стабильные выступления Забияко с Энбертом. Порадовала и третья наша пара Козловский/Бойкова. Приятно отметить, что тренер Тамара Москвина вновь вышла на арену и в не самое простое время была на высоте, подготовив вместе со своими коллегами очень интересный дуэт на будущее. В целом наши спортсмены выступили в этой дисциплине достойно.

Читайте также Колобков поздравил российских фигуристов с третьим местом на командном Кубке мира

Что касается танцев на льду, то здесь наша сила всегда была в том, что мы шли на завоевание высших мест двумя парами. Это случалось неоднократно в истории отечественного спорта. И очень порадовало то, что на прошедшем мировом первенстве две наши пары — Синицина/Кацалапов и Степанова/Букин — после ритм-танца шли на втором и третьем местах соответственно. Это очень важный момент — его можно расценивать как возрождение наших старых традиций танцевальной школы. Российские пары в этом сезоне очень прибавили как в техническом мастерстве, так и в исполнительском, подготовили интересные и конкурентоспособные программы. Сами фигуристы поверили, что они способны брать высокие места. Да, мы пока отстаем от французской пары Пападакис/Сизерон, но готовы составить им серьезную конкуренцию. Все будет зависеть от того, сумеем ли мы подготовить в дальнейшем яркие интересные программы, которые понравятся и спортсменам, и зрителям. Пары должны развивать индивидуальней стиль, свои направления и показывать всему миру собственное уникальное лицо. И конечно, нужно обратить серьезное внимание на соблюдение правил. Иногда наша импровизация мешает завоевывать желаемые позиции. Теперь нужно этот успех закрепить.

Наша самая тяжелая дисциплина — это мужское катание. Мы значительно отстаем от соперников. Отстаем в стабильности исполнения программ и сложнейших элементов. В этом направлении у нас много работы.

На мой взгляд, стоит пересмотреть процесс подготовки спортсменов. Чем мы хороши в женском катании? У них на каждой тренировке огромная конкуренция и фактически идет соревновательный процесс. А что у мужчин? Один спортсмен тренируется у одного тренера, другой — у другого. И все готовятся по отдельности. Получается так, что сильнейшие российские фигуристы встречаются на льду только на самих соревнованиях. Считаю, что нужно чаще проводить совместные тренировки среди мужчин, чтобы они постоянно чувствовали конкуренцию. А в некоторых случаях, где результаты заставляют долго ждать, нужно задуматься о радикальных мерах.

В целом хотелось бы поздравить спортсменов и тренеров с успешным окончанием сезона и пожелать им новых достижений и побед.

Автор — почетный президент Федерации фигурного катания России, заслуженный тренер СССР.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?

Смотрите также: Елизавета Туктамышева: императрица российского фигурного катания