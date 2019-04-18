Диванный эксперт взял Медведеву на слабо. Прыгнет ли она четверной на спор?

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Одна из самых популярных фигуристок мира Евгения Медведева выложила в своём инстаграме фрагмент короткой программы, после чего тут же посыпались комментарии. Среди традиционных «ангелочек», «божественное» и «жду с нетерпением» был вопрос-утверждение, на которое Медведева решила отреагировать. Видимо, её этот пост сильно задел.

«Всё это красиво, но шансы невелики»

Что же сказал подписчик Медведевой после просмотра кусочка дорожки шагов под «Экзогенезис, часть три» от Muse?

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«Всё это, безусловно, красиво. Но без самых сложных технических элементов шансы невелики. Физиологически их выполнять вы, скорее всего, уже не сможете. Даже Загитова сформировалась и, наверное, не осилит такое», — написал пользователь.

На что Медведева ответила: «Вот и посмотрим».

Очевидно, Евгению задели сомнения в её собственных физиологических возможностях, которые высказал человек, не являющийся ни её близким родственником, ни тренером, ни врачом.

Но ведь в этих сомнениях нет оскорбления. Они высказаны предельно корректно, а потому Женя и ответила.

Ей нужно доказать самой себе, что она — может. И не только то, что продемонстрировала на чемпионате мира в Сайтаме, но гораздо больше.

«Мне запрещено прыгать»

Давайте посмотрим, а так ли неправ подписчик Евгении в своих предположениях? Недавно фигуристка была в Москве, где встречалась с болельщиками и честно сказала, что на чемпионате мира она выступала с травмой бедра, а сразу после турнира врачи запретили ей прыгать в течение двух месяцев.

Евгения выступала и выступает в шоу, но без прыжков. Даже в Сайтаме она исключила прыжки из своего показательного номера.

В такой ситуации говорить об усложнении контента, конечно, глупо. Прежде всего, нужно восстановиться от травмы. А ведь только бедром проблемы Медведевой не ограничиваются. У двукратной чемпионки мира — больная спина. Этого не скрывает ни она, ни её тренер Брайан Орсер.

Канадский наставник ещё в январе в Минске, куда приезжал с Хавьером Фернандесом на чемпионат Европы, говорил о том, что после чемпионата России в Саранске Евгения осталась на родине, чтобы пройти курс лечения спины.

В том же самом посте про короткую программу Медведева призналась в комментариях, что из-за спины вынуждена навсегда отказаться от бильмана — разновидности вращения с заклоном, при котором спортсмен за головой цепляется двумя руками за конёк.

Проблемы со здоровьем очевидны, и самое главное для фигуристки сейчас — полностью восстановиться. Иначе можно совсем со спортом закончить.

Как Медведевой усложнить программы?

А Евгения не только не собирается заканчивать, но и намерена усложнять контент. Она и сама прекрасно понимает, что с набором с Сайтамы бороться в следующем сезоне за место на главных стартах будет сложно. Во взрослый мир выходят «квадистки» Этери Тутберидзе. Но сложно — не значит невозможно.

Медведева говорит, что пробовала прыгать тройной аксель, но тренеры сказали, чтобы она этого больше не делала и учила четверной сальхов. Это намерение озвучивала и сама спортсменка, и Брайан Орсер. Они говорили, правда, не только о сальхове, но и о тулупе в четыре оборота.

Пока это больше похоже на слова. Тело к подобным нагрузкам нужно готовить. И не в межсезонье, когда даже прыгать запрещено. Спортсменки подходят к пробам четверных постепенно. К пробам, не говоря о том, чтобы постоянно исполнять такие прыжки на тренировках, а тем более вставлять в программы.

Не каждая здоровая (хотя где их взять?) взрослая фигуристка на это решится, не говоря о том, чтобы это сделала спортсменка с больными спиной и ногами. Так что четверные прыжки в исполнении Евгении Медведевой кажутся утопией и мечтой. А вам?

Но усложнить свой контент она может и без четверных. Достаточно посмотреть на то, какие каскады она прыгала в Сайтаме. «Три-три»: флип и тулуп (с недокрутом) в короткой, и сальхов с риттбергеромв самом начале произвольной. Если посмотреть на нынешних лидеров женского катания, то у них по два каскада «три-три» в произвольной, один из которых обязательно во второй половине.

Сделать такую компоновку программы при условии отсутствия проблем со здоровьем Медведевой вполне по силам. Для этого не нужно прыгать выше головы, достаточно восстановить всё то, что она и так умеет. Ведь даже в своём нынешнем состоянии Евгения проиграла «квадистке» Элизабет Турсынбаевой в борьбе за второе место только потому, что допустила ошибку на двойном акселе. А если будет делать всё чисто и чётко, вполне сможет бороться с кем угодно.