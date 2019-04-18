Текущие события
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Сибирь
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Арсенал
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Вильярреал
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Славия Пр
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо ЭвеланшОТ3
Калгари Флэймз2
Хоккей. НХЛ
19.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз5
Нэшвилл Предаторз1
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз4
Бостон Брюинз6
Все события
Фоторепортажи
8«Ливерпуль» разгромил «Порту» на выезде
13«Ливерпуль» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
13:49 (мск), источник: ТАСС

Фигуристка Туктамышева тренирует два тройных акселя в произвольной программе

ТАСС, 18 апреля. Российская фигуристка Елизавета Туктамышева готовится к исполнению двух тройных акселей в произвольной программе. Об этом она заявила в четверг в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед и дало мне уверенность, что могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне. Сейчас я тренирую два тройных акселя в произвольной программе. Это реальная цель, я концентрируюсь на этом и буду работать, чтобы не распыляться и вкладывать силы в то, что нужно», — сказала Туктамышева.

В прошедшем сезоне два тройных акселя в произвольной программе выполняла только японка Рика Кихира.

Туктамышева является победительницей финала Гран-при в сезоне-2014/15 и бронзовым призером чемпионата Европы (2013). В сезоне-2018/19 она впервые за четыре года вышла в финал Гран-при, одержав победу на этапе серии в Канаде и завоевав бронзу на этапе в Японии. На командном Кубке мира в японской Фукуоке, где сборная России заняла третье место, Туктамышева одержала победу в произвольной программе, набрав 153,89 балла и стала второй в коротком прокате (80,54). На этом турнире спортсменка обновила свои лучшие результаты как в обеих программах, так и по общей сумме баллов (234,43).

 Чем занимается старший сын Александра Лукашенко
Российский боксер так интенсивно сгонял вес, что у него лопнуло легкое
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость
Новый Роналду? 19-летняя звезда «Бенфики» за 120 миллионов евро
Россия заявит по три клуба в ЛЧ и ЛЕ в сезоне-2020/21
Радулов сделал из Ринне посмешище. «Даллас» вынес «Нэшвилл»
Диванный эксперт взял Медведеву на слабо. Она прыгнет четверной?
Первое интервью Ковальчука после возвращения в сборную России
Как выжить, катаясь на велосипеде
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь