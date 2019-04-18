Фигуристка Туктамышева тренирует два тройных акселя в произвольной программе

Источник: РИА "Новости"

«Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед и дало мне уверенность, что могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне. Сейчас я тренирую два тройных акселя в произвольной программе. Это реальная цель, я концентрируюсь на этом и буду работать, чтобы не распыляться и вкладывать силы в то, что нужно», — сказала Туктамышева.

В прошедшем сезоне два тройных акселя в произвольной программе выполняла только японка Рика Кихира.