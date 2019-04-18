Жулин объяснил, почему Медведева и Загитова не перейдут в другую сборную

Тренер считает, что переходить в другие сборные стоит спортсменам, которые «болтаются во втором десятке и не имеют шансов пробиться в сборную России».
«Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы все было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать свое превосходство», — приводит слова Жулина RT.
На чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль, Медведева стала третьей. Позднее на командном мировом первенстве Туктамышева в составе сборной России завоевала бронзовую награду, выиграв произвольную программу с личным рекордом.