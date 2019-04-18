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19:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Жулин объяснил, почему Медведева и Загитова не перейдут в другую сборную

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал, почему сильнейшие российские фигуристки никогда не сменят спортивное гражданство.

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Тренер считает, что переходить в другие сборные стоит спортсменам, которые «болтаются во втором десятке и не имеют шансов пробиться в сборную России».

«Это полный бред. Во-первых, никто и никогда не отпустит ни Туктамышеву, ни Медведеву, ни Загитову. Во-вторых, в соответствии с правилами Международного союза конькобежцев (ISU), после смены спортивного гражданства нужно пропускать год. Даже если бы все было проще, никто не стал бы ничего менять. Конечно, сами они на это не пойдут. У них сильная страна и прекрасная федерация. Это обычные соревнования, на которых нужно доказывать свое превосходство», — приводит слова Жулина RT.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?

На чемпионате мира в Японии Загитова выиграла золотую медаль, Медведева стала третьей. Позднее на командном мировом первенстве Туктамышева в составе сборной России завоевала бронзовую награду, выиграв произвольную программу с личным рекордом.

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