Фигурист, мечтавший летать. 70 лет со дня рождения Сергея Волкова

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Сергей Волков родился 19 апреля 1949 года в Москве. Родители много времени уделяли работе и практически не участвовали в воспитании сына. Сейчас о них почти ничего не известно. С младых ногтей растила будущего чемпиона мира бабушка. Она же и привела его в московский «Спартак», где шестилетний Волков впервые встал на коньки.

Его первым тренером был Петр Тихонов, под руководством которого он занимался четыре года. После Тихонов организовал добровольное спортивное общество «Спартак» Московской области, где и продолжил работу на руководящей должности. Своего протеже он передал Виктору Кудрявцеву, и именно под его началом Волков проведет почти всю свою карьеру.

Сергей рос очень спокойным ребенком и, по воспоминаниям современников, даже немного флегматичным. Он старался не показывать эмоций на публике, из-за чего на протяжении всей карьеры испытывал серьезные проблемы с артистизмом. Причину неудач он всегда искал в себе и всегда старался исправить ошибки. Это приучило его к трудолюбию и терпению, что в дальнейшем очень помогло ему в освоении ныне исключенной из соревнований дисциплины фигурного катания — обязательных фигур (или «школы»), суть которой сводится к вычерчиванию на льду определенных элементов.

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Летать охота

Со временем «школа» стала его любимой дисциплиной, а сам фигурист — ее признанным мастером. Для того чтобы освоить этот вид программ, необходимо внимание и сосредоточенность, ведь процесс занимает очень много времени. Кроме того, в «школе» никуда без владения коньком.

Волков обладал всеми этими качествами. Но особенно выделялось его катание. Люди, наблюдавшие за Волковым вживую, отмечали, что он будто бы парил надо льдом, а его коньки скользили практически бесшумно. Кудрявцев рассказывал, что Волков был обязан этим мягким связкам голеностопов и коленей. Специалист подчеркивал, что это природный дар — никакими тренировками невозможно достичь сопоставимого эффекта.

Но у этой медали была и обратная сторона. В фигурах Волков опережал всех, однако в короткой и произвольной программах часто «валил» прыжки. И причиной этому оказались те же самые мягкие связки. Он часами напролет отрабатывал прыжковые элементы и достиг в этом ощутимого прогресса — даже тренировавшийся в группе Кудрявцева Александр Лакерник, занимающий в настоящее время пост вице-президента Международного союза конькобежцев (ISU), называл Волкова фигуристом с исключительно «правильной техникой». Но стабильно приземлять прыжки, вопреки физиологии, он так и не научился.

Начало карьеры у Волкова выдалось трудным. В 1966 году он стал чемпионом СССР среди юношей, а уже со второго сезона на взрослом уровне стабильно оказывался в тройке на национальном первенстве. Но на международных стартах дела обстояли хуже. В 1968 году он дебютировал на чемпионате Европы, заняв 12-е место, а на Олимпийских играх того же года в Гренобле показал лишь 18-й результат.

Удачные прокаты на национальном отборе способствовали его регулярному включению в состав сборной на чемпионаты Европы и мира. При этом любители фигурного катания как в СССР, так и за границей про Волкова мало что слышали. Дело в том, что обязательные фигуры почти не показывали по телевидению из-за отсутствия динамики и излишней академичности. Выдающиеся во всех смыслах слова выступления Волкова попросту оставались незамеченными, а короткая и произвольная программы ему не давались.

Шли годы, но ситуация не менялась. В какой-то момент Волков решил покончить со спортом и осуществить свою давнюю мечту о поступлении в летное училище в Ростове-на-Дону. Втайне от своего тренера он дважды подавал документы в приемную комиссию и оба раза получал отказ. В училище ему указывали на слабые ноги, из-за которых он вряд ли мог прыгать с парашютом без тяжелых последствий для здоровья.

Первый серьезный успех пришел к нему в сезоне-1973/74, когда Волкову было 24 года. Тогда он впервые в карьере выиграл чемпионат СССР и поехал на главные старты в ранге первого номера сборной. И национальную команду в итоге не подвел, завоевав серебряные медали на чемпионатах Европы и мира. Причем на европейском первенстве Волков во всех трех дисциплинах откатался с переломом пальца ноги. Тот сезон придал ему моральных сил, столь необходимых на пути к цели, которой до этого не достигал ни один российский фигурист.

Источник: РИА "Новости"

Через боль

В 1975 году чемпионат мира проходил в Колорадо-Спрингс. Волков, как и в предыдущие годы, квалифицировался в национальную команду, став вторым на первенстве страны. Сборная СССР прибыла в США за 20 дней до начала турнира, чтобы успеть акклиматизироваться. Это был своего рода заключительный тренировочный сбор, за время которого можно подтянуть форму и подойти к главному старту сезона во всеоружии.

Первый же день на базе в Колорадо у Волкова решительно не задался. Он отчаянно боролся с прыжками, но из раза в раз допускал ошибки. В какой-то момент фигурист упал и так и не смог подняться без посторонней помощи.

В срочном порядке его доставили в больницу, где врачи поставили страшный диагноз — разрыв связок коленного сустава. За сухими медицинскими терминами читалось: «Волков на чемпионате мира не выступит».

Это осознавали все, включая его тренера Виктора Кудрявцева, но сам фигурист отказывался верить в худшее. В клинике Волков пробыл две недели. Со стороны невозможно представить, что творилось у него в голове в те моменты. С каждым днем простоя его шансы на победу уменьшались, в то время как основные конкуренты британец Джон Карри, американец Гордон Маккеллен и его партнер по сборной СССР Владимир Ковалев уже готовились разыграть медали без него. Но он им такой возможности не предоставил.

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Историческое золото в США

Меньше чем за неделю до старта соревнований Волков все же возобновил тренировки. Как позднее рассказал Кудрявцев, в этот период его подопечный даже не пытался тренировать прыжки и делал упор на отработку любимой «школы». Вместе со своим тренером он твердо решил, что попытается выступить хотя бы в обязательных фигурах, а после — будь что будет. И итоге выступил феноменально, не оставив остальным спортсменам ни малейшего шанса побороться с ним за промежуточное лидерство.

Почувствовав вкус победы, Волков уже не захотел прекращать борьбу. В короткой программе он выбрал облегченный технический набор, полностью исключив тройные прыжки. В этом виде Волков стал лишь шестым, но общего лидерства не потерял, так что тактический ход с упрощением программы сработал на все 100%. Учитывая обстоятельства, Волков обязан был сохранить силы для самой главной дисциплины, с которой он сражался всю карьеру. В «произволке» он прыгнул три тройных и показал промежуточный четвертый результат, что позволило ему сохранить итоговое первое место. До него золото мирового первенства для российской «одиночки» было несбыточной мечтой.

Чемпионат мира в Колорадо-Спрингс стал пиком в карьере Волкова, после этого турнира ему не удалось добиться сопоставимых успехов. Перед сезоном-1975/76 он ушел от своего тренера Кудрявцева к легендарному Станиславу Жуку, однако перемены не пошли ему на пользу.

После второй в карьере победы на чемпионате СССР последовали невыразительные выступления на первенствах Европы и мира (пятые места), а со следующего сезона Волков и вовсе перестал попадать в сборную. В 1978 году спортсмен понял, что продолжать карьеру бессмысленно, и прекратил выступления.

После завершения карьеры работал тренером. Самыми знаковыми учениками Волкова были чемпион мира 1985 года Александр Фадеев и серебряный призер чемпионата Европы — 2002 Александр Абт. Волков скончался 31 августа 1990 года в Харькове от рака желудка в возрасте 41 года.