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11:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Авербух поддержал решивших выступать за другую страну спортсменов

Серебряный призер Олимпиады-2002 и хореограф Илья Авербух высказался о фигуристах, решивших поменять спортивное гражданство. Его слова приводит RT.

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Авербух заявил, что в фигурном катании смена спортивного гражданства не является редкостью. «Мы продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься», — отметил он.

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Хореограф привел пример Мориса Квителашвили, который выступал за сборную России, но затем переехал в Грузию.

Авербух добавил, что смена спортивного гражданства пошла фигуристу на пользу и он начал обыгрывать россиян.

В мае 2018-го фигуристка Евгения Медведева ушла от российского тренера Этери Тутберидзе и переехала в Канаду.

При этом она продолжила выступать за сборную России. Спортсменка называет слухи о смене спортивного гражданства «абсолютным бредом».

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