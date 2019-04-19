Авербух поддержал решивших выступать за другую страну спортсменов

Авербух заявил, что в фигурном катании смена спортивного гражданства не является редкостью. «Мы продолжим болеть и за таких спортсменов. Разумеется, приятнее поддерживать своих, но я не вижу в этом ничего криминального. Если ты чувствуешь в себе силы, но не отбираешься в команду, то стоит об этом задуматься», — отметил он.