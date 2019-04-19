Медведева может скоро начать работать с Авербухом
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух намекнул, что может начать работать с фигуристкой Евгенией Медведевой.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух намекнул, что может начать работать с фигуристкой Евгенией Медведевой.
«Я много общаюсь с Женей, совсем скоро будут интересные новости по поводу нас», — приводит слова фигуриста Nevasport.
Авербух также отметил, что фигуристка прибавила и в теории может освоить четверной прыжок.
«Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике. Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», — заявил он.
На прошедшем чемпионате мира в Японии Евгения Медведева выиграла бронзовую медаль. Первое место заняла другая представительница России Алина Загитова.