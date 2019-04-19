Медведева может скоро начать работать с Авербухом

«Женя очень много прибавила с точки зрения выразительности на льду, купается в своем скольжении, в пластике. Она искренне верит, что она сможет освоить эту историю, и пойдет на это. Конечно, объективно, это будет очень сложная задача. Я думаю, возможен поиск более сложных каскадов прыжков, баллы можно набрать там. В теории четверной прыжок возможен», — заявил он.