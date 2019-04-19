Текущие события
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:30
Анжи
Ахмат
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
20:00
Дижон
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вальядолид
Хоккей. НХЛ
20.04
Бостон Брюинз
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей. НХЛ
20.04
Калгари Флэймз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе Шаркс5
Вегас Голден Найтс2
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА — в шаге от Кубка Гагарина
16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
17:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Загитова примет участие в ледовом шоу в Японии вместе с Натаном Ченом

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова выступит на ледовом шоу The Ice в Японии, сообщается на официальном сайте мероприятия.

Наверх
13
фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Шоу пройдет в трех городах Страны восходящего солнца: Осаке (27—28 июля), Ниигате (30—31 июля и 1 августа) и Нагое (3—4 августа).

Кроме олимпийской чемпионки Пхенчхана участие в шоу примут чемпион мира-2019 Натан Чен, а также серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно.

20 апреля Загитова выступит на шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?
 Пак рассказал, зачем извинился перед Кокориным и Мамаевым после избиения
В UFC оценили нокаут в исполнении Овечкина, процитировав Макгрегора
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина
Легендарный хоккеист Мальцев празднует 70-летие
Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов
Известны новые подробности о состоянии побитого Овечкиным игрока
«Я не конфетка». Хабиб атакует UFC и проезжается по Конору
Сегодня день рождения у Марии Шараповой (фото)
Российский боец UFC прокомментировал фото с Хабибом в джакузи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь