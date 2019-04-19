Загитова примет участие в ледовом шоу в Японии вместе с Натаном Ченом
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова выступит на ледовом шоу The Ice в Японии, сообщается на официальном сайте мероприятия.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Российская фигуристка Алина Загитова выступит на ледовом шоу The Ice в Японии, сообщается на официальном сайте мероприятия.
Шоу пройдет в трех городах Страны восходящего солнца: Осаке (
Кроме олимпийской чемпионки Пхенчхана участие в шоу примут чемпион мира-2019 Натан Чен, а также серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно.
20 апреля Загитова выступит на шоу Этери Тутберидзе в Краснодаре.