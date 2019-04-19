Загитова примет участие в ледовом шоу в Японии вместе с Натаном Ченом

Кроме олимпийской чемпионки Пхенчхана участие в шоу примут чемпион мира-2019 Натан Чен, а также серебряный призер Олимпиады-2018 Шома Уно.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?