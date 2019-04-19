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20:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде «7 Rings».

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19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга — певца Кристиана Костова.

На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль.

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