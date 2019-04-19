Появилось видео выступления Медведевой в откровенном наряде
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде «7 Rings».
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева в рамках шоу Ice Fantasia 2019 в Южной Корее представила новую программу на песню Арианы Гранде «7 Rings».
19-летняя фигуристка вышла на лед в откровенном розовом костюме, который она анонсировала днем ранее.
Видео с выступлением опубликовано в Twitter ее друга — певца Кристиана Костова.
На чемпионате мира в японской Сайтаме Медведева завоевала бронзовую медаль.