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16Евгения Медведева: нежная красавица за пределами льда
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
11:33 (мск), источник: Lenta.Ru

Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно

Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Видео появилось в Twitter-аккаунте друга спортсменки, певца Кристиана Костова.

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17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

19-летняя фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе под песню 7 Rings певицы Арианы Гранде. Во время номера Медведева разделась, сняв с себя шубу.

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До этого спортсменка показала наряд для номера в Instagram-аккаунте. Пользователь фан-аккаунта фигуристки jannymedo прокомментировал фотографию, заявив, что «это порно». Другой отметил, что это безвкусица, которая должна быть запрещена.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.

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