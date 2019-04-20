Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно
Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Видео появилось в
Российская фигуристка Евгения Медведева представила новый номер на шоу Ice Fantasia 2019 в корейском Сеуле. Видео появилось в
19-летняя фигуристка выступила в розовой латексной
До этого спортсменка показала наряд для номера в
В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.