Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

19-летняя фигуристка выступила в розовой латексной мини-юбке и коротком топе под песню 7 Rings певицы Арианы Гранде. Во время номера Медведева разделась, сняв с себя шубу.

До этого спортсменка показала наряд для номера в Instagram-аккаунте. Пользователь фан-аккаунта фигуристки jannymedo прокомментировал фотографию, заявив, что «это порно». Другой отметил, что это безвкусица, которая должна быть запрещена.

В завершившемся сезоне Медведева выиграла финал Кубка России и завоевала бронзу на чемпионате мира.