Тутберидзе представила свое первое шоу с участием Загитовой и Трусовой в Краснодаре

Источник: РИА "Новости"

Шоу было разделено на две части. Первый акт открыл хореограф группы Тутберидзе Даниил Глейхенгауз, представивший фигуристов посредством оригинального номера. После этого он отправился к микрофону и в течение всего шоу комментировал выступления для зрителей, помогая разобраться в тонкостях представленных номеров.

В ходе первого акта подопечные Тутберидзе Загитова, Трусова, Анна Щербакова, Алена Косторная, Элизабет Турсынбаева из Казахстана, а также грузин Морис Квителашвили представили свои соревновательные программы. Участники выполняли технический контент с минимальными упрощениями, что является редкостью для ледовых шоу. Значительные изменения претерпели программы Косторной, недавно оправившейся от повреждения и сделавшей тройные флип (с падением) и сальхов, Трусовой и Загитовой. Олимпийская чемпионка выступала в красном платье образца олимпийского сезона и катала произвольную программу под музыку Людвига Минкуса к балету «Дон Кихот», которая принесла ей золото Игр.

Как и в предыдущем сезоне, Загитова выполнила все прыжковые элементы во второй половине программы, ограничившись тройным лутцем, тройным сальховом, тройным флипом и двойным акселем. Трусова же во время своей произвольной программы попыталась исполнить только один четверной прыжок вместо двух — тулуп (с падением). Кроме того, в первой части шоу свой новый показательный номер под песню Юлианны Карауловой «Внеорбитные» представили танцоры Александра Степанова и Иван Букин, занимающиеся в группе Александра Свинина и Ирины Жук. Свои соревновательные программы представили юные воспитанники группы Тутберидзе Даниил Самсонов, Софья Акатьева и Николай Колесников, а также дочь прославленного тренера Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду в паре с Глебом Смолкиным.

Во второй части шоу больше внимания было уделено показательным номерам. Среди фигуристов, выступавших с соревновательными программами во втором акте, были лишь Камила Валиева и Арсений Федотов. Щербакова и Трусова представили показательные программы, впервые продемонстрированные публике на юниорском чемпионате мира текущего года в Загребе, а Загитова выступила с номером под трек Survivor дуэта 2WEI. Кроме того, перед краснодарской публикой выступили тренирующиеся в группе Нины Мозер парники Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Максим Ковтун, занимающийся под руководством Елены Буяновой, и подопечные Александра Жулина танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Турсынбаева показала номер, посвященный погибшему в июле прошлого года казахстанскому фигуристу Денису Тену.

Главным событием второго акта мероприятия стало представление Косторной своей новой показательной программы, которую фигуристка отрабатывала еще перед юниорским первенством мира. Вероятно, спортсменка планировала представить номер в столице Хорватии, однако воспаление на ноге не позволило ей выступить на турнире. В итоге впервые программу под нарезку треков из фильма «Сумерки» Eyes on Fire группы Blue Foundation и Supermassive Black Hole группы Muse зрители смогли увидеть именно в Краснодаре. На данный момент неизвестно, будет ли фигуристка демонстрировать этот номер в следующем сезоне, в котором Косторная, Трусова и Щербакова выйдут на взрослый уровень.

Загитова и Трусова показали своих собак на льду

Атмосфера ледовых шоу традиционно отличается от соревновательной. Отсутствие соревновательного накала раскрепощает спортсменов и развязывает руки организаторам, позволяя воплощать в жизнь интересные задумки для развлечения публики. В Краснодаре Тутберидзе решила осуществить давнюю мечту поклонников Загитовой и Трусовой и впервые выпустить на лед перед зрителями их собак — Масару и Тину.

Питомица Загитовой по популярности если и уступает хозяйке, то незначительно. Масару была подарена Загитовой после Олимпиады в Пхёнчхане администрацией префектуры Ниигата и Обществом защиты породы акита-ину. С недавних пор фигуристка появляется в сопровождении своей собаки практически на всех официальных мероприятиях. В Краснодаре Масару предстала перед зрителями в костюме, аналогичному красному платью Загитовой олимпийского образца.

Собака Трусовой породы чихуахуа ездит вместе со своей хозяйкой на все турниры. Сама фигуристка неоднократно говорила, что Тина является ее талисманом. На льду Ice Palace Тина появилась в черно-белом костюме, похожем на тот, что носит Трусова во время показательного номера.

Битва четверных

Уникальность «Чемпионов на льду», помимо организаторского дебюта Тутберидзе, заключается еще и в том, что в рамках одного мероприятия на льду находятся сразу четыре фигуристки, владеющие четверными прыжками. При этом во время официальной программы шоу на этот сложнейший для женского одиночного катания элемент решилась лишь Трусова, но порадовать зрителей чистым его приземлением не смогла. После завершения всех выступлений фигуристки решили исправить это и устроили самую настоящую битву ультра-си, в которой, помимо Трусовой и Щербаковой, поучаствовали первая в мире взрослая одиночница — исполнительница четверного прыжка (сальхова) Турсынбаева, владеющая четверным тулупом Акатьева и юный Самсонов.

Щербаковой и Самсонову покорился сложнейший из известных четверных — лутц. Турсынбаева смогла чисто исполнить принесший ей мировую славу сальхов, Акатьева же ограничилась тройным акселем, который также является элементом повышенной сложности у женщин. Но героиней этого своеобразного соревнования стала Трусова, сперва чисто выполнившая четверной тулуп, а затем повторившая этот прыжок в комбинации с тройным тулупом, а также тремя подряд тройными сальховами через ойлер.