«Смеемся с Медведевой, когда нас пытаются столкнуть». Откровенное интервью Туктамышевой
Почему все говорят, что Лиза переедет в Казахстан?
Почему все говорят, что Лиза переедет в Казахстан?
Елизавета Туктамышева мощно начала сезон и мощно его завершила. В декабре она выиграла бронзу в финале
После соревнований Лиза дала откровенное интервью официальному сайту ФФККР, где подвела итоги сезона. Делимся самыми яркими цитатами.
Очень приятное завершение сезона получилось. Я так рада, что сделала все, что от меня зависело, получила хорошие оценки. Постараюсь, чтобы все это от меня не ушло, чтобы с такими же положительными эмоциями начать следующий сезон.
Сейчас, когда тройной аксель стал «рабочим элементом», я не в такой эйфории нахожусь, как раньше. Сделала аксель — и дальше работать, потому что есть еще вся остальная программа. В Японии аксель получался постоянно, и для меня его хорошее исполнение не стало сюрпризом. Я вышла, поработала и получила удовольствие.
Этот сезон просто как взрыв в моей жизни. Он таким ярким пятном и останется в памяти, потому что как начался ярко, так ярко и завершился. Были небольшие трудности в конце сезона, так как я не попала на чемпионат мира. Но сейчас я здесь, в Фукуоке, на командных соревнованиях, перед этим участвовала в шоу в Японии и нахожусь в отличном настроении.
Несмотря ни на что, этот сезон сложился для меня хорошо. Мы с Алексеем Николаевичем Мишиным и Татьяной Николаевной Прокофьевой сделали большой шаг вперед, поэтому довольны и хотим продолжать также.
Мой главный прогресс сезона — тройной аксель в программах. Это самый большой прогресс. Сейчас на тренировках я делаю два тройных акселя в комбинации с двойным. Это стало большим шагом вперед, и это дало мне уверенность, что я могу соревноваться с сильнейшими девочками на одном уровне.
Может быть, в следующем сезоне мы сделаем два этих сложных прыжка в произвольной программе.
Другие элементы? Я люблю ставить перед собой реальные цели. Реально — это два акселя. Пока я концентрируюсь на этом и буду работать, чтобы не распыляться и вкладывать силы в то, что нужно.
С самого начала я готовилась к чемпионату мира, знала свою цель, но так как
Я настолько погрузилась во все это, что сейчас чувствую себя эмоционально очень хорошо. Меня не волнует мое прошлое: было и было. Я не из тех людей, которые будут очень сильно переживать о том, чего они не могут исправить.
Я заболела еще в Ванкувере на финале
Пролежала две недели в больнице. Вышла на лед только после Нового года. Когда выписалась, не сразу начала кататься. Набрала немного физическую форму, чтобы не вводить организм в стрессовую ситуацию.
Лежала я в больнице рядом с Новогорском, потому что из Ванкувера мы приехали в Новогорск — у нас там был сбор перед чемпионатом России. А так как я вернулась в ужасном состоянии, меня сразу отвезли в больницу. И это было не дома, не в Питере. Но хорошо, что у меня много друзей. Они навещали, поддерживали, поэтому вся эта больничная история мне не показалась такой мрачной, какой могла бы быть.
Мы впервые были в одной команде. Это немножко странно, потому что случилось в первый раз. Но в то же время приятно, что есть такая поддержка в лице твоего молодого человека. Возможно,
Было в принципе волнительно, потому что выступление нужно было смотреть и болеть за наших. За себя я меньше переживала.
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Когда идет поток негатива, стараюсь меньше залезать в соцсети. Но что можно сделать, если это вызывает интерес у людей? Главное, что в жизни между нами, спортсменками, ничего такого нет.
Как мы реагируем на статьи, где нас пытаются столкнуть? Смеемся. Вот на шоу после командного турнира мы много общались с Женей Медведевой, стали хорошими приятелями. И хорошо, что мы там так открылись друг другу.
С соперницами, конечно, можно дружить. Особенно когда сезон закончен. Это, конечно, шутка. Но просто, когда ты вне льда, то тяжело все время быть в себе, сконцентрированным только на своем. По крайней мере, я так не могу. Мне намного легче быть со всеми открытой, чем угрюмой. Мне лучше общаться со всеми. На льду — это на льду, а вне льда — все спокойно.
Интервью получилось интересным, но это не единственный инфоповод последних дней, связанный с Туктамышевой.
Невероятная история, которая оказалась раздута СМИ. В одной из статей Туктамышевой предрекли скитание до конца карьеры по второсортным турнирам, если она не сменит спортивное гражданство. В качестве новой страны ей предложили Казахстан, который переживает подъем интереса к фигурному катанию после серебра Элизабет Турсынбаевой на чемпионате мира.
Местные СМИ за тему ухватились и связались с главным тренером сборной Куралай Узуровой. Со специалистом поговорили о возможном усилении сборной Туткамышевой.
«Уникальная фигуристка. У нее настолько правильный классический прыжок. Туктамышева прыгает тройной аксель. Это о многом говорит. С ее приходом наша команда стала бы намного сильнее. Но тут не все так просто: для смены гражданства нужно будет просить Федерацию фигурного катания России «открепления» Лизы, а с учетом результатов Туктамышевой, ей бы просто не разрешили бы сменить спортивное гражданство. Она — один из лидеров и еще долго будет им.
Взяли бы мы ее, если бы она получила добро на переход? Не умаляя достоинств Туктамышевой, мы хотим воспитывать своих чемпионов, — отметила Узурова.
Российские специалисты, обсуждая эту тему, в своих ответах были более лаконичными, просто называя возможных уход Туктамышевой бредом. И мы с ними согласимся.