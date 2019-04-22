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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Казакова сравнила показательные выступления Медведевой и Загитовой

МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в парах Оксана Казакова рассказала о своем отношении к показательным выступлениям в фигурном катании.

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В частности, спортсменка сравнила сложность программ в показательных выступлениях олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая не делает ни одного прыжкового элемента.

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«Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Показательные они на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно. Я, например, вообще не смотрю показательные выступления. Мне это не очень интересно», — приводит слова Казаковой «Спорт день за днем».

На чемпионате мира в Японии Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева завоевала бронзовую медаль.

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