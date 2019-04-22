Казакова сравнила показательные выступления Медведевой и Загитовой

«Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Показательные они на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить какую-то паузу, но это выглядит странно. Я, например, вообще не смотрю показательные выступления. Мне это не очень интересно», — приводит слова Казаковой «Спорт день за днем».