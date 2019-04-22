Казакова сравнила показательные выступления Медведевой и Загитовой
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в парах Оксана Казакова рассказала о своем отношении к показательным выступлениям в фигурном катании.
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Олимпийская чемпионка в парах Оксана Казакова рассказала о своем отношении к показательным выступлениям в фигурном катании.
В частности, спортсменка сравнила сложность программ в показательных выступлениях олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая не делает ни одного прыжкового элемента.
«Но, наверное, те судьи, которые смотрят показательные выступления, тоже сравнивают Загитову и Медведеву. Одна катает олимпийскую программу, а другая даже не прыгает. Показательные они на то и показательные, что фигуристки после сезона себя показывают. Но я понимаю зрителей, которые хотят видеть прыжки. Поэтому в шоу, на мой взгляд, должны быть элементы, за которые зрители тебя любят. А это в основном многооборотные прыжки. Можно себе позволить
На чемпионате мира в Японии Загитова впервые в карьере стала чемпионкой мира, Медведева завоевала бронзовую медаль.
Смотрите также: Загитова и Медведева покрасовались в вечерних платьях