Спортсмены благодарят Тутберидзе за шоу, Сотникова поменяла прическу. Главное из соцсетей фигуристов

Спортсмены благодарят Тутберидзе за шоу, Сотникова поменяла прическу. Главное из соцсетей фигуристов

Sports.ru представляет ежедневный утренний дайджест событий из мира фигурного катания, не попавших в новостную ленту.