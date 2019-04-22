Спортсмены благодарят Тутберидзе за шоу, Сотникова поменяла прическу. Главное из соцсетей фигуристов
Sports.ru представляет ежедневный утренний дайджест событий из мира фигурного катания, не попавших в новостную ленту.
Sports.ru представляет ежедневный утренний дайджест событий из мира фигурного катания, не попавших в новостную ленту.
1. Этери Тутберидзе поделилась фото Алины Загитовой и Дианы Дэвис.
2. Элизабет Турсынбаева поделилась впечатлениями от шоу Тутберидзе в Краснодаре…
3. … как и Даниил Глейхенгауз.
4. Аделина Сотникова сменила прическу.
5. Джейсон Браун попрощался с Сеулом.
6. Наталья Забияко рассказала о важности утренних пробежек.