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13:30 (мск), источник: Sports.Ru

Спортсмены благодарят Тутберидзе за шоу, Сотникова поменяла прическу. Главное из соцсетей фигуристов

Sports.ru представляет ежедневный утренний дайджест событий из мира фигурного катания, не попавших в новостную ленту.

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1. Этери Тутберидзе поделилась фото Алины Загитовой и Дианы Дэвис.

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2. Элизабет Турсынбаева поделилась впечатлениями от шоу Тутберидзе в Краснодаре…

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3. … как и Даниил Глейхенгауз.

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4. Аделина Сотникова сменила прическу.

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5. Джейсон Браун попрощался с Сеулом.

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6. Наталья Забияко рассказала о важности утренних пробежек.

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