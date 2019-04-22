Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру

Источник: РИА "Новости"

«Катаюсь ли я и готовлюсь к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлей Липницкой сейчас занимаемся академией, даём мастер-классы по всему миру», — заявила Ильиных в эфире радио Megapolis.

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На ОИ-2014 Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

Напомним, дуэт Ильиных/Кацалапов распался в апреле 2014 года. Затем Елена выступала в паре с Русланом Жиганшиным. В 2015 году они стали чемпионами России в танцах на льду и серебряными призёрами командного чемпионата мира.