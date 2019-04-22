Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Аталанта
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Бернли
Хоккей. НХЛ
23.04
Каролина Харрикейнз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
23.04
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас Голден НайтсОТ1
Сан-Хосе Шаркс2
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» в финалах Лиги чемпионов и Кубка чемпионов
10VAR отменил полуфинал для «Сити»: безумный матч в Манчестере
18:44 (мск), источник: Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка Ильиных завершила карьеру

Чемпионка Олимпийских игр — 2014 в Сочи, российская фигуристка Елена Ильиных, объявила о завершении карьеры. 24-летняя спортсменка не выступала в официальных соревнованиях с ноября 2017 года.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Катаюсь ли я и готовлюсь к следующему сезону? Увы, нет. Я закончила карьеру фигуристки. Вместе с Юлей Липницкой сейчас занимаемся академией, даём мастер-классы по всему миру», — заявила Ильиных в эфире радио Megapolis.

Читайте также
«Смеемся с Медведевой, когда нас пытаются столкнуть»Откровенное интервью Туктамышевой
На ОИ-2014 Ильиных, выступавшая в паре с Никитой Кацалаповым в танцах на льду, в составе сборной России выиграла золотую медаль в командных соревнованиях.

Напомним, дуэт Ильиных/Кацалапов распался в апреле 2014 года. Затем Елена выступала в паре с Русланом Жиганшиным. В 2015 году они стали чемпионами России в танцах на льду и серебряными призёрами командного чемпионата мира.

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?
 Медведева шокировала фанатов откровенным нарядом!
Великолепная подруга звёздного форварда Английской Премьер-Лиги!
«Прилипли из зависти»: Тарасова ответила хейтерам Медведевой
«Мне придется избить Порье»: Хабиб начал раскручивать новый бой
Ковальчук присоединился к сборной России для подготовки к ЧМ
Магнус Карлсен не проигрывает 53 партии подряд
Россиянка выиграла чемпионат Европы по шахматам
Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь