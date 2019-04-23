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16:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Максим Ковтун заявил о желании стать тренером по фигурному катанию

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Елена Вайцеховская. Четырехкратный чемпион России в мужском одиночном катании Максим Ковтун заявил в интервью РИА Новости о желании начать тренерскую карьеру.

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Ковтун во вторник объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 23 лет.

«В приоритете сейчас учеба. Я учусь на третьем курсе института физкультуры на факультете “Теория и методика фигурного катания”, и очень хочу развивать себя в тренерском направлении», — сказал Ковтун корреспонденту агентства.

«Амбиции у меня есть, и они очень серьезны. Я ведь до недавнего времени даже не представлял, какая громадная практическая энциклопедия скопилась у меня в голове. Я же тренировался и у Николая Морозова, и у Елены Германовны (Буяновой), и у (Татьяны) Тарасовой, и у Инны Германовны Гончаренко, и даже у Алексея Николаевича Мишина. Просто передо мной никогда не стояла задача кого-то чему-то научить. Только в последнее время стал кому-то помогать с прыжками, с шагами. Завел себе специальный дневничок, в котором расписываю какие-то тренерские методические идеи, готовлю дипломную работу», — отметил он.

Ковтун сообщил, что в июле-августе его пригласили на сборы в Краснодар и Кисловодск поработать с детьми, где он будет набираться практического опыта.

«Но я не хотел бы сводить свою тренерскую карьеру к тому, чтобы заниматься подкатками со всеми желающими. Мне хочется работать на результат, ездить на соревнования, выходить на мировой уровень. Ради этого я сейчас учусь очень серьезно. А пока нет диплома магистратуры, который позволил бы мне официально работать в качестве тренера, буду проводить сборы, мастер-классы, индивидуальные занятия», — сказал спортсмен.

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