Максим Ковтун заявил о желании стать тренером по фигурному катанию

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Ковтун во вторник объявил о завершении спортивной карьеры в возрасте 23 лет.

«В приоритете сейчас учеба. Я учусь на третьем курсе института физкультуры на факультете “Теория и методика фигурного катания”, и очень хочу развивать себя в тренерском направлении», — сказал Ковтун корреспонденту агентства.

«Амбиции у меня есть, и они очень серьезны. Я ведь до недавнего времени даже не представлял, какая громадная практическая энциклопедия скопилась у меня в голове. Я же тренировался и у Николая Морозова, и у Елены Германовны (Буяновой), и у (Татьяны) Тарасовой, и у Инны Германовны Гончаренко, и даже у Алексея Николаевича Мишина. Просто передо мной никогда не стояла задача кого-то чему-то научить. Только в последнее время стал кому-то помогать с прыжками, с шагами. Завел себе специальный дневничок, в котором расписываю какие-то тренерские методические идеи, готовлю дипломную работу», — отметил он.

Ковтун сообщил, что в июле-августе его пригласили на сборы в Краснодар и Кисловодск поработать с детьми, где он будет набираться практического опыта.