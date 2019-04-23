Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру

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«Конечно, мне известно о том, что Максим Ковтун решил завершить карьеру, — сказала Буянова. — Пока никаких комментариев давать не буду».

Вместе с тем Буянова отметила, что не знает, когда именно 23-летний фигурист принял решение уйти из спорта.

В декабре 2017 года Ковтун прервал выступления на турнирах. На протяжении года он не участвовал в соревнованиях, возвращение на лед состоялось в ноябре 2018 года на турнире в Таллине.