Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Елена Буянова.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Елена Буянова.
«Конечно, мне известно о том, что Максим Ковтун решил завершить карьеру, — сказала Буянова. — Пока никаких комментариев давать не буду».
Вместе с тем Буянова отметила, что не знает, когда именно 23-летний фигурист принял решение уйти из спорта.
В декабре 2017 года Ковтун прервал выступления на турнирах. На протяжении года он не участвовал в соревнованиях, возвращение на лед состоялось в ноябре 2018 года на турнире в Таллине.
Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участие в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.