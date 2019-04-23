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15:51 (мск), источник: ТАСС

Чемпион России по фигурному катанию Ковтун завершил карьеру

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский фигурист Максим Ковтун завершил профессиональную карьеру. Об этом ТАСС во вторник сообщила тренер спортсмена Елена Буянова.

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«Конечно, мне известно о том, что Максим Ковтун решил завершить карьеру, — сказала Буянова. — Пока никаких комментариев давать не буду».

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Вместе с тем Буянова отметила, что не знает, когда именно 23-летний фигурист принял решение уйти из спорта.

В декабре 2017 года Ковтун прервал выступления на турнирах. На протяжении года он не участвовал в соревнованиях, возвращение на лед состоялось в ноябре 2018 года на турнире в Таллине.

Ковтун является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2015, 2017), бронзовым призером европейского первенства 2016 года, двукратным серебряным призером командных чемпионатов мира (2015, 2017). Ковтун — действующий чемпион России, всего в его активе четыре победы в национальном первенстве (2014, 2015, 2016, 2019). На Универсиаде 2019 года в Красноярске занял второе место. Фигурист не принял участие в прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме по медицинским показаниям.

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