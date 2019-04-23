«Кость не выдержала»: жуткая травма ученицы Тутберидзе

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Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о проблемах со здоровьем, из-за которых была вынуждена сняться с юниорского чемпионата мира, который прошел в хорватском Загребе в марте 2019 года. За несколько дней до начала турнира Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщила, что ученица Этери Тутберидзе не сможет принять участие в соревнованиях «по медицинским показаниям». По прошествии времени выяснилось, что повреждение спортсменки оказалось куда серьезнее, чем могли предположить болельщики.

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По словам Косторной, она испытывала проблемы с ногой уже на старте сезона-2018/19. Под влиянием общих нагрузок, которые приходились на больную конечность, у нее случился перелом малоберцовой кости.

«Проблемы начались еще с самого начала сезона — ботинки сильно давили на малоберцовую кость. Из-за того, что сильно давило, большое напряжение было, сначала было воспаление, а после нового года появилась трещина. Просто кость не выдержала и сломалась, поэтому пришлось пропустить чемпионат мира», — приводит слова фигуристки сайт ФФККР.

Сейчас, как рассказала Косторная, она вернулась к тренировочному процессу. Спортсменка уже успела принять участие в ледовом шоу Тутберидзе, которое состоялось 20 и 21 апреля в Краснодаре. К сожалению, в ходе своего первого выступления Алена допустила падение.

«Все хорошо: я приступила к тренировкам, прыгаю, катаюсь, вращаюсь, программы нарабатываю», — успокоила фанатов Косторная.

В этой ситуации невольно привлекает внимание характер травмы Косторной и обстоятельства ее получения — или, точнее, усугубления по ходу сезона.

По словам фигуристки, проблемы со здоровьем она испытывает уже давно, однако нагрузки она не уменьшала и работала в обычном режиме.

При этом следует вспомнить, что Косторная из троицы главных юниоров Тутберидзе не владеет четверными прыжками, которые активно исполняют Александра Трусова и Анна Щербакова. Соответственно, риск получения тяжелого повреждения был немного меньше. Исходя из этого, можно предположить, что изначальное повреждение было просто запущено.

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В завершившемся сезоне она взяла три золота на международных стартах, включая финал юниорского Гран-при. Кроме того, Косторная заняла третье место на взрослом чемпионате России и стала второй на первенстве страны среди юниоров.

Крупные старты, кроме юниорского чемпионата мира, фигуристка не пропускала. Ничего удивительного, что под такой нагрузкой и без соответствующего лечения поврежденная кость может не выдержать.

Но здесь уже стоит задавать вопросы тренерскому штабу — почему 15-летняя фигуристка практически весь сезон выступала с трещиной и воспалением в ноге?

Здесь характерен пример ушедшей от Тутберидзе Евгении Медведевой, которая также получала трещину в ноге во времена сотрудничества с Тутберидзе.

После переезда в Канаду серебряный призер Игр в Пхенчхане кардинально поменяла образ жизни: она обратилась к услугам квалифицированных диетологов, благодаря чему масса ее тела пришла в норму. Из-за изменения веса у девушки случались регулярные падения в сезоне, пока она не сумела наладить координацию в своем «новом» теле.

Фигурное катание, как и любой другой вид спорта, сопряжен с высоким риском получения травм. Но тяжелейшие прыжки в три-четыре оборота только усугубляют эту вероятность, поскольку оказывается серьезное давление на связки и кости при приземлениях.

Так, например, два года назад действующая чемпионка России Анна Щербакова (тоже ученица Тутберидзе) сломала ногу во время исполнения каскада с тройным риттбергером.

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Угроза получить травму несколько уменьшается, если спортсмен ведет правильный образ жизни. Однако, исходя из заявлений бывших или нынешних учеников Тутберидзе, кажется, будто они не обращаются к помощи профессионалов для составления специальной диеты, а лишь иногда банально морят себя голодом для достижения нужного веса. Это может привести к тому, что кости и мышцы спортсмена будут серьезно ослабевать.

Вероятно, что эта проблема актуальна сейчас во всем отечественном фигурном катании.

Не секрет, что в России на мировом уровне в плане инфраструктуры развиты футбол и хоккей, а вот другие виды спорта несколько отстают. Молодым фигуристам же сейчас больше других необходима помощь профессиональных реабилитологов и диетологов, ведь, как рассказывала Алина Загитова, каждый лишний грамм влияет на прыжок. Однако зачастую юные фигуристы словно предоставлены сами себе и предпочитают ограничиваться простым отказом от пищи, что оказывает существенное влияние на их здоровье.

Пример Косторной к тому же показывает, что фигурное катание в России — достаточно закрытый вид спорта. Не расскажи Алена о своем переломе, то высока вероятность, что об этом никто бы никогда не узнал.

Любые проблемы фигуристов со здоровьем открываются зачастую уже после выздоровления.

Ведь если нет сообщения о тяжелой травме, то не будет разговоров о том, как она была получена. Все эти факторы, к сожалению, наводят на мысль о незащищенности российских фигуристов от необязательных травм, и отсутствие правильного подхода к их воспитанию.

Жанна Однозеркина

Женское фигурное катание в России переживает пик популярности — фанаты той или иной спортсменки следят за каждым шагом своего кумира и защищают его в соцсетях. Кого же можно назвать главной фигуристкой России здесь и сейчас?

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