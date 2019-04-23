«Кость не выдержала»: жуткая травма ученицы Тутберидзе
Бронзовый призер взрослого чемпионата России по фигурному катанию Алена Косторная раскрыла подробности травмы,
Бронзовый призер взрослого чемпионата России по фигурному катанию Алена Косторная раскрыла подробности травмы,
Российская фигуристка Алена Косторная рассказала о проблемах со здоровьем,
По словам Косторной, она испытывала проблемы с ногой уже на старте сезона-2018/19. Под влиянием общих нагрузок, которые приходились на больную конечность, у нее случился перелом малоберцовой кости.
«Проблемы начались еще с самого начала сезона — ботинки сильно давили на малоберцовую кость.
Сейчас, как рассказала Косторная, она вернулась к тренировочному процессу. Спортсменка уже успела принять участие в ледовом шоу Тутберидзе, которое состоялось 20 и 21 апреля в Краснодаре. К сожалению, в ходе своего первого выступления Алена допустила падение.
«Все хорошо: я приступила к тренировкам, прыгаю, катаюсь, вращаюсь, программы нарабатываю», — успокоила фанатов Косторная.
В этой ситуации невольно привлекает внимание характер травмы Косторной и обстоятельства ее получения — или, точнее, усугубления по ходу сезона.
При этом следует вспомнить, что Косторная из троицы главных юниоров Тутберидзе не владеет четверными прыжками, которые активно исполняют Александра Трусова и Анна Щербакова. Соответственно, риск получения тяжелого повреждения был немного меньше. Исходя из этого, можно предположить, что изначальное повреждение было просто запущено.
В завершившемся сезоне она взяла три золота на международных стартах, включая финал юниорского
Крупные старты, кроме юниорского чемпионата мира, фигуристка не пропускала. Ничего удивительного, что под такой нагрузкой и без соответствующего лечения поврежденная кость может не выдержать.
Но здесь уже стоит задавать вопросы тренерскому штабу — почему 15-летняя фигуристка практически весь сезон выступала с трещиной и воспалением в ноге?
Здесь характерен пример ушедшей от Тутберидзе Евгении Медведевой, которая также получала трещину в ноге во времена сотрудничества с Тутберидзе.
Фигурное катание, как и любой другой вид спорта, сопряжен с высоким риском получения травм. Но тяжелейшие прыжки в
Так, например, два года назад действующая чемпионка России Анна Щербакова (тоже ученица Тутберидзе) сломала ногу во время исполнения каскада с тройным риттбергером.
Угроза получить травму несколько уменьшается, если спортсмен ведет правильный образ жизни. Однако, исходя из заявлений бывших или нынешних учеников Тутберидзе, кажется, будто они не обращаются к помощи профессионалов для составления специальной диеты, а лишь иногда банально морят себя голодом для достижения нужного веса. Это может привести к тому, что кости и мышцы спортсмена будут серьезно ослабевать.
Вероятно, что эта проблема актуальна сейчас во всем отечественном фигурном катании.
Не секрет, что в России на мировом уровне в плане инфраструктуры развиты футбол и хоккей, а вот другие виды спорта несколько отстают. Молодым фигуристам же сейчас больше других необходима помощь профессиональных реабилитологов и диетологов, ведь, как рассказывала Алина Загитова, каждый лишний грамм влияет на прыжок. Однако зачастую юные фигуристы словно предоставлены сами себе и предпочитают ограничиваться простым отказом от пищи, что оказывает существенное влияние на их здоровье.
Любые проблемы фигуристов со здоровьем открываются зачастую уже после выздоровления.
Ведь если нет сообщения о тяжелой травме, то не будет разговоров о том, как она была получена. Все эти факторы, к сожалению, наводят на мысль о незащищенности российских фигуристов от необязательных травм, и отсутствие правильного подхода к их воспитанию.
Жанна Однозеркина
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