Бестемьянова, Букин и Чайковская введены в Зал славы фигурного катания
ТАСС, 23 апреля. Россияне Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Елена Чайковская включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщил во вторник портал Golden Skate.
ТАСС, 23 апреля. Россияне Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Елена Чайковская включены в Зал славы фигурного катания. Об этом сообщил во вторник портал Golden Skate.
Помимо россиян, в Зал славы введены немка Габриэле Зейферт и чех Ондрей Непела.
Бестемьянова и Букин выступали в паре в танцах на льду, став олимпийскими чемпионами 1988 года, четырехкратными чемпионами мира (1985−1988), пятикратными чемпионами Европы (1983, 1985−1988) и трехкратными чемпионами СССР (1982, 1983, 1987), а также являются заслуженными мастерами спорта СССР.
Чайковская является заслуженным тренером СССР и России, а ее ученики завоевали 11 золотых медалей чемпионатов мира. В число ее учеников входят такие фигуристы, как Людмила Пахомова и Александр Горшков, Наталья Линичук и Геннадий Карлоносов, Владимир Ковалев, Владимир Котин, Мария Бутырская.
Помимо них из представителей СССР и России в Зал славы фигурного катания входят 13 пар и одиночников: Людмила Белоусова и Олег Протопопов, Пахомова и Горшков, Ирина Роднина, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Тамара Москвина, Татьяна Тарасова, Николай
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